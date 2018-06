Der Geheimdienst NSA hat entgegen geltendem Recht in großem Umfang Zugriff auf Daten von US-Bürgern und US-Firmen. Um ausländischen Hackerangriffen auf Computer in den USA nachzuspüren, greift die NSA laut Medienberichten auf Daten zu, die aus den USA stammen. Dies geht aus Dokumenten hervor, die Edward Snowden an die New York Times und ProPublica weitergeleitet hatte.

Offiziell dürfe die NSA dabei nur nach Hackern suchen, die sie mit einer ausländischen Regierung in Verbindung bringen könne. Allerdings ist es bei digitalen Angriffen oft schwer, die Urheber ausfindig zu machen. Kriminelle Hacker verschleiern ihren Ursprung. Ob ein Angriff von einem fremden Staat gesteuert wird, sei meist nicht einfach auszumachen.

Die USA haben immer wieder mit teils weitreichenden Cyberangriffen zu kämpfen. Hacker schafften es vor einiger Zeit, E-Mails von Präsident Barack Obama zu lesen. Mitte August vergangenen Jahres waren mehrere Großbanken Ziel eines digitalen Einbruchs.

Die Suche nach Spuren von Hackerangriffen laufe seit 2012, schrieben die Medien. Juristen des US-Justizministeriums hätten damals zwei geheime Memos verfasst, in denen sie der NSA erlauben, die Internetkabel anzuzapfen, ohne vorher eine gerichtliche Genehmigung einzuholen. Die rechtliche Grundlage für die Hackerverfolgung stamme von 1978, also vor dem Internetzeitalter, und schrieb für solche Spähaktionen die Einzelfallgenehmigung durch eine richterliche Anordnung vor, hieß es in den Berichten. Allgemein wurde die Überwachung ohne richterliche Erlaubnis in den USA allerdings 2008 legalisiert.

Ein Sprecher des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste, Brian Hale, sagte dazu, es sei doch nicht überraschend, dass die US-Regierung Informationen über ausländische Mächte sammele, "die versuchen, in US-Netzwerke einzudringen und versuchen, die privaten Daten von US-Bürgern und Unternehmen zu stehlen". Die Verfolgung von Hackerangriffen sei normalerweise das Gebiet von Polizei und Ermittlungsbehörden, nicht das der Geheimdienste, zitierte die New York Times den Cybersicherheitsfachmann Jonathan Mayer.