Benjamin Caudill hat ein Gerät entwickelt, mit dessen Hilfe Internetnutzer ihren Standort verschleiern und sich somit vor Verfolgung schützen können. Proxyham heißt das Projekt des US-Sicherheitsforschers. Doch nun wird es überraschend eingestampft, und Caudill macht seltsame Andeutungen über die Gründe.



Proxyham besteht aus einem WLAN-fähigen Raspberry-Pi-Minirechner sowie zwei Antennen. Den Raspberry Pi sollten Nutzer samt einer der beiden Antennen irgendwo verstecken, wo er sich mit einem freien WLAN verbinden kann, zum Beispiel auf einem Hausdach oder in einer dunklen Ecke einer Bibliothek. Die andere Antenne gehört in die Ethernet-Buchse des heimischen Computers, irgendwo im Umkreis von bis zu vier Kilometern.



Über eine Funkverbindung im Frequenzbereich von 900 Megahertz sollten die beiden Computer anschließend eine Verbindung aufbauen. Der heimische Rechner hätte die IP-Adresse des öffentlichen WLANs verwendet, wäre aber für den Fall einer Razzia in der Bibliothek in sicherer Entfernung gewesen. Die Funkverbindung wäre laut Caudill kaum zum Nutzer zurückzuverfolgen, weil schlicht zu viele Geräte auf der Frequenz funken.

Gedacht war Proxyham laut Caudill als Baustein für Dissidenten oder Journalisten, die sich mit verschiedenen Verschlüsselungs- und Verschleierungsmethoden vor Verfolgung schützen müssen. Also als Ergänzung etwa zum Anonymisierungstool Tor oder einem Virtual Private Network (VPN). Im August wollte er das Projekt auf der Hackerkonferenz DEF CON in Las Vegas vorstellen, Offenlegung des Software-Quellcodes sowie Verkauf fertiger Proxyhams zum Selbstkostenpreis inklusive.

Eine Absage in diesem Rahmen ist ungewöhnlich

So hieß es jedenfalls in Medienberichten und auf der Website von Caudills Unternehmen Rhino Security Labs. Doch nun hat Rhino sowohl die Vorstellung abgesagt als auch angekündigt, den Quellcode unter Verschluss zu halten und alle fertigen Geräte zu zerstören. Auf Twitter hinterließ das Unternehmen nur vage Hinweise: Man könne keine weiteren Details nennen, beende aber jegliche Arbeit an Proxyham. Auf der DEF-CON-Website ist die Ankündigung von Caudills Präsentation durchgestrichen und mit "abgesagt" markiert.

Plötzliche Absagen gibt es vor Hackerkonferenzen immer mal wieder. Im vergangenen Jahr etwa wollten zwei Forscher eine Möglichkeit vorstellen, Nutzer des Anonymisierungsnetzwerks Tor mit relativ simplen Mitteln zu enttarnen. Zu der Präsentation kam es nicht, angeblich auf Wunsch der Universität, an der die beiden arbeiteten.

Eine Absage in Kombination mit der Ankündigung, fertige Geräte zu vernichten und nicht weiter an dem Produkt zu arbeiten, ist dagegen ungewöhnlich. Natürlich drängt sich der Verdacht auf, Caudill und Rhino hätten juristischen Ärger mit den US-Behörden bekommen. In einer Phase, in der FBI und NSA vehement Hintertüren in Verschlüsselungstechnik fordern und Sicherheitsexperten einen zweiten Crypto-Krieg befürchten, würde das niemanden überraschen.

Aber es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dagegen sprechen, dass die US-Behörden ausgerechnet Proxyham stoppen wollen:

Andere Anonymisierungswerkzeuge wie eben Tor, das die IP-Adresse und damit ebenfalls den Standort eines Nutzers verschleiert, sind in den USA nicht nur völlig legal, sie werden sogar von der Regierung finanziell gefördert.

Proxyham wäre zudem nur für wenige Menschen wirklich hilfreich, die praktischen Probleme offensichtlich: Die Antenne könnte entdeckt werden, schlimmstenfalls wird man schon beim Verstecken beobachtet. Die Funkverbindung gerade in dicht bebauten Gegenden kann schnell abbrechen, und wer sich zu weit entfernt, kann das Gerät gar nicht mehr nutzen. Mit anderen Worten: Proxyham wäre nicht gerade eine Wunderwaffe für Kriminelle in den USA, die das FBI vor unlösbare Probleme stellen würde.

Die Idee ist vergleichsweise simpel und durch die Medienberichte längst öffentlich. Durch den öffentlichen Rückzieher wird sie sogar noch bekannter – der Streisand-Effekt lässt grüßen. Andere Entwickler könnten sie schnell aufgreifen und eigene Versionen bauen.

Eine Regierung, die solche Versuche der Standortverschleierung unterbinden wollte, müsste auch Mesh-Netzwerke und andere Techniken verbieten.

Zwei andere mögliche Erklärungen für den Rückzug hat Caudill zurückgewiesen: Weder verletze Proxyham mit seiner 900-Megahertz-Funktechnik die Vorschriften der zuständigen Regulierungsbehörde FCC, noch habe eine andere Firma die Vertriebsrechte von Rhino Security Labs gekauft.

Bliebe noch die Möglichkeit, dass jemand anderes dieselbe Idee früher hatte, patentiert hat und nun mit einer Klage droht. Oder das Ganze war ein Marketingtrick von Caudill, um die eigene Firma ins Gespräch zu bringen. Auf eine Anfrage per E-Mail antwortete er nur, dass er unglücklicherweise keine weiteren Auskünfte zum Thema geben könne.