Seit Juli prüft der frühere Richter am Bundesverwaltungsgericht, Kurt Graulich, die 40.000 Selektoren der NSA, die der Bundesnachrichtendienst in seinen Datenbanken eingesetzt hatte. Haben sie gegen deutsche Interessen verstoßen? Wurden damit deutsche und europäische Firmen und Politiker ausgespäht? Die Antwort darauf wird der sogenannte Sonderbeauftragte der Bundesregierung am 5. November im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages vorstellen. Graulich werde an diesem Tag vom Untersuchungsausschuss als Sachverständiger angehört, sagte der Obmann der SPD-Fraktion im Ausschuss, Christian Flisek.

Sonderbeauftragter, Sachverständiger – hinter diesen Begriffen verbergen sich juristische Feinheiten, die in den Wochen vor der parlamentarischen Sommerpause für heftige Debatten gesorgt hatten. Denn die Mitglieder des Untersuchungsausschusses dürfen die Selektoren genannten NSA-Suchbegriffe nicht selbst sehen. Zwar hatte die US-Regierung gar nichts dagegen, wie DIE ZEIT berichtete, doch untersagte die Bundesregierung jede Einsicht. Sollten Abgeordnete die geheimen Suchbegriffe sehen, drohten Konsequenzen in den Beziehungen zu den USA, hieß es als Begründung. Daher ernannte die Regierung eben diesen Sonderbeauftragten. SPD und Union einigten sich anschließend auf den Juristen Graulich, der sich unter anderem mit Geheimdienstrecht beschäftigt hatte.

Während der Sommerpause hatte die Plattform Wikileaks mehrere solcher Selektoren veröffentlicht. Sie belegen, dass sich der amerikanische Geheimdienst NSA seit langer Zeit für diverse Telefonnummern deutscher Politiker interessiert. Inwieweit der deutsche BND dabei half, solche Nummern zu überwachen, soll Graulich klären.

Die Prüfung der Selektoren dauert offenbar länger. Der Ausschuss zumindest hatte gehofft, Graulich gleich nach der Sommerpause befragen zu können. Das scheint zu sportlich gewesen zu sein. Nun sei der Termin am 5. November bestätigt worden, so Flisek. Er soll in öffentlicher Sitzung befragt werden, sodass Medien berichten können und beispielsweise Netzpolitik.org live von der Anhörung bloggen kann.

Opposition hält Prüfung für eine Farce

Graulich darf dem Ausschuss allerdings nicht alles sagen, was er in den Unterlagen findet. Er bekommt von der Bundesregierung eine sogenannte Aussagegenehmigung. In der steht, was er unter welchen Geheimhaltungsstufen verraten darf. Es ist ungewöhnlich, dass ein Sachverständiger vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss einen solchen Maulkorb bekommt. Normalerweise gelten Aussagegenehmigungen nur für Beamte. Außerdem sind mehrere BND-Leute abgestellt, um ihm zu erklären, was er da in den Selektorenlisten eigentlich sieht und um ihm bei der Arbeit zu helfen.

Für die Opposition ist das ganze Verfahren daher eine Farce. "Wir erwarten wenig von dem Zeugen, aber ich lasse mich gern überraschen", sagt Konstantin von Notz, Obmann der Grünen im Ausschuss. Von Notz nannte das Vorgehen der Bundesregierung in dieser Sache "schamlos". Es werde alles versucht, um die Aufklärungsarbeit des Ausschusses zu erschweren.