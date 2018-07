Es sollte eine vertrauensbildende Maßnahme sein: Infolge der NSA-Affäre gründeten vier große deutsche E-Mail-Anbieter zusammen die Initiative E-Mail made in Germany. Damit verbunden waren zahlreiche Versprechen, von "neuen Sicherheitsstandards" war die Rede. So sollten ab April 2014 alle Verbindungen zu den Mailanbietern GMX, Web.de, T-Online und Freenet nur noch verschlüsselt ablaufen.

Es handelt sich dabei allerdings nur um eine Transportverschlüsselung und keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, die Verbindung vom Nutzer zum jeweiligen E-Mail-Anbieter ist abgesichert, jedoch liegen die Mails auf den Servern der Provider weiterhin unverschlüsselt. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten einzelne Provider zwar ebenfalls an, allerdings nicht in der Standardeinstellung.

Doch auch die Transportverschlüsselung alleine wäre schon ein großer Fortschritt, wenn sie korrekt umgesetzt würde. Allerdings gibt es dabei ein Problem: Für Logins auf den Websites der jeweiligen Anbieter gilt der Verschlüsselungsschutz nur eingeschränkt, und das kann den ganzen Sicherheitsansatz ins Leere laufen lassen.

Wer die Websites von GMX, Web.de oder T-Online aufruft, landet zunächst auf einer unverschlüsselten Seite, zu erkennen an der Adresse, die mit "http://" beginnt. Bei verschlüsselten Verbindungen steht dort "https://". Auf dieser Seite befindet sich ein Formular, mit dem man sich in seinen E-Mail-Account einloggen kann. Genau hier liegt das Problem: Zwar werden die Daten von dem Formular im Normalfall verschlüsselt verschickt – aber nur, solange die Verbindung, über die das Formular übertragen wird, nicht manipuliert wurde. Ein Angreifer – das könnte beispielsweise jemand sein, der gerade im selben WLAN eingeloggt ist oder jemand beim Internetprovider – kann aber genau das tun und die Verschlüsselung einfach abschalten. Anschließend ist das Mitlesen des Passworts für ihn kein Problem mehr.

Derartige Angriffe sind unter dem Namen SSL-Stripping lange bekannt. Der Verschlüsselungsexperte Moxie Marlinspike hatte das SSL-Stripping bereits 2009 in einem Vortrag auf der Black-Hat-Konferenz ausführlich erläutert. Zahlreiche Tools, mit denen man derartige Angriffe durchführen kann, finden sich kostenlos im Netz.

Verschlüsselt – aber nur, solange kein Angreifer da ist

Doch die an E-Mail made in Germany beteiligten Unternehmen sehen darin kein Problem. "Benutzername/E-Mail-Adresse und Passwort werden bei der Übertragung der Login-Daten zur Anmeldung ins E-Mail-Postfach über eine SSL/TLS-gesicherte Verbindung übertragen. Damit ist die gesamte Übertragungsstrecke verschlüsselt und abgesichert, wie von den EmiG-Richtlinien gefordert", schreibt etwa die Pressestelle von Web.de und GMX auf Nachfrage. Das ist zwar im Prinzip korrekt – aber eben nur, solange kein Angreifer in den Datenverkehr eingreift. T-Online sieht ebenfalls kein Problem, weist aber darauf hin, dass Anwender unter der Adresse email.t-online.de den Login auch direkt verschlüsselt aufrufen können. Das dürfte den wenigsten Anwendern bekannt sein.

Freenet weist lediglich darauf hin, dass dort der Login anders implementiert ist. Auf der ebenfalls unverschlüsselten Freenet-Seite wird ein sogenannter iframe für den Login eingebunden. Doch dieser technische Unterschied macht die Konstruktion nicht sicherer, denn gegen den iframe kann ein SSL-Stripping-Angriff ebenso durchgeführt werden.

Anwender müssen sich, wenn sie beim Login sicher sein wollen, selbst behelfen. Web.de können sie verschlüsselt erreichen, wenn sie die URL manuell mittels HTTPS aufrufen, also https://www.web.de/. Die deutsche GMX-Website lässt sich nicht über HTTPS erreichen, allerdings können Anwender alternativ die Schweizer Version von GMX unter https://www.gmx.ch/ oder die internationale Seite https://www.gmx.net aufrufen und sich dort einloggen. Bei T-Online steht wie oben erwähnt unter https://email.t-online.de/ eine verschlüsselte Login-Seite zur Verfügung und bei Freenet unter der etwas schwer zu merkenden Adresse https://www.freenet.de/loginFrame/index.html.