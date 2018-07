Reddits Kanarienvogel ist tot. Das bedeutet, dass sich amerikanische Geheimdienste für Nutzerdaten des Nachrichtenaggregators interessieren und die Betreiber einen sogenannten National Security Letter (NSL) oder einen Beschluss des geheimen Fisa-Gerichts erhalten haben.

Diese Durchsuchungsbeschlüsse amerikanischer Geheimdienste sind mit einer Schweigevorschrift verbunden, einer sogenannten Gag Order. Damit dürfen Seitenbetreiber wie die von Reddit nicht einmal offiziell mitteilen, dass sie einen NSL oder einen Fisa-Beschluss erhalten haben. Verstoßen sie dagegen, drohen ihnen hohe Strafen. Um das zu umgehen, haben Reddit und andere Dienste einen sogenannten Kanarienvogel installiert.

Der Ausdruck kommt aus dem Bergbau: Kanarienvögel werden schneller ohnmächtig als Menschen, wenn ihnen der Sauerstoff ausgeht. Daher nahmen Bergleute früher Kanarienvögel mit in die Minen, um rechtzeitig gefährliche Gase wie Methan zu bemerken und noch fliehen zu können.

Der Kanarienvogel von Reddit war ein bestimmter Satz in seinem Transparenzbericht. Im Transparenzbericht 2014 stand unter dem Stichwort national security requests noch folgender Satz: "As of January 29, 2015, reddit has never received a National Security Letter, an order under the Foreign Intelligence Surveillance Act, or any other classified request for user information. If we ever receive such a request, we would seek to let the public know it existed." Bis Ende Januar 2015 habe man keine einzige geheime Anforderung von Nutzerdaten bekommen, heißt das. Sollte man jemals eine solche Anordnung erhalten, werde man versuchen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren.

Um wie viele Daten es geht? Unklar

Das ist gerade geschehen. Im neu veröffentlichten Transparenzbericht 2015 fehlt der Punkt national security requests komplett. Dort gibt es keinen Hinweis mehr auf geheime Datenanfragen der Regierung in Bezug auf die nationale Sicherheit. Mehr konnte Reddit nicht tun, um darauf hinzuweisen. Aber es genügte vielen Bloggern und Sicherheitsexperten: Der Kanarienvogel ist also tot.

Reddit had a national security warrant canary in 2015. It's gone nowhttps://t.co/F0MYkPluV3 https://t.co/fD1Oth9UeQ pic.twitter.com/5X72nUEIYt — Christopher Soghoian (@csoghoian) March 31, 2016

Den Nutzern von Reddit allerdings hilft das nicht viel. Denn eine solche geheime Nutzerdatenabfrage kann sich auf einen einzelnen Account beziehen oder auf die von Millionen Redditors. Sie kann Daten einzelner Tage abfragen oder von vielen Monaten. Reddit darf nicht einmal sagen, ob man der Anordnung gefolgt ist oder nicht.

Reddit ist eine der meistbesuchten Internetseiten, im weltweiten Ranking aller Seiten lag das Portal 2015 mit monatlich rund 542 Millionen Besuchern auf Platz 36.



Wie schwierig der Umgang mit einer solchen Geheimanordnung ist, zeigte der Streit des Mailproviders Lavabit, den auch Edward Snowden nutzte, mit dem FBI.

Immerhin aber ist ein solcher Kanarienvogel ein Signal an die Behörden, dass man sich dem Maulkorb nicht komplett unterwerfen wird.