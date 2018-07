Die Onlinebank Comdirect hatte in der Nacht und am frühen Morgen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. So landeten Kunden nach dem Einloggen ins Onlinebanking auf fremden Konten und konnten dort alle Informationen abrufen. Dies berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf die Erfahrungen eines Redakteurs der Zeitung, der zeitweise vollen Zugriff auf ein fremdes Konto mit mehr als 50.000 Euro Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonto erhalten hatte.

Nach Angaben der Bank werden regelmäßig in der Nacht zu Montag Softwareupdates eingespielt, so auch zu diesem Wochenbeginn. Eine Sprecherin bestätigte, dass es nach einem Softwareupdate in der Nacht technische Probleme gegeben habe. Was genau passiert sei und wie viele Comdirect-Kunden davon betroffen waren, könne sie noch nicht sagen. "Wir prüfen das." Inzwischen wurden die Systeme sicherheitshalber am Vormittag neu gestartet.



Die Onlinebank, eine Tochterbank der Commerzbank, hat rund zwei Millionen Kunden. An diesem Vormittag konnten sie ihre Bank zeitweise nur per Telefon oder Fax erreichen.

So wie die Kunden der Comdirect kennen auch die Kunden anderer Banken solche Probleme. Anfang Juni etwa hatte es eine technische Panne im Onlinebanking der Deutschen Bank gegeben. Dort waren Buchungen wie Überweisungen und Abbuchungen doppelt ausgeführt worden. Weil ihre Konten damit überzogen wurden, konnten viele Kunden am Automaten auch kein Geld abheben.

Einen Grund für diese Pannen sehen Experten in der IT von Deutscher Bank, Commerzbank und Co. Die Informationstechnik vieler deutscher Geldhäuser gilt als veraltet.