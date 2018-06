Als Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Wochenende nach den Anschlägen in London vor die Presse trat, hatte sie drei Täter ausgemacht. Erstens die tatsächlichen Angreifer, die am Samstagabend sieben Menschen töteten. Zweitens die "bösartige Ideologie des islamischen Extremismus". Und drittens das Internet, in dem diese Ideologie gedeihen und sich verbreiten könne, wie May sagte.



Extreme Situationen rufen bei Politikern häufig übertriebene Forderungen hervor. Im Fall von Anschlägen gehört die nach mehr Überwachung dazu, online wie offline. Sie wurden etwa nach den Angriffen auf die Satirezeitung Charlie Hebdo, dem Massaker im Bataclan-Theater und dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt formuliert.



Bisher äußerte sich jedoch niemand so schnell und konkret wie May. Kein Wunder: Die britische Premierministerin hatte das Internet schon lange vor den Anschlägen in London und Manchester als Bedrohung ausgemacht.



Vom Schnüfflergesetz zur Supervorratsdatenspeicherung

Bevor sie Regierungschefin wurde, war May sechs Jahre Innenministerin. In dieser Zeit versuchte sie mehrmals, Plattformen und Inhalte im Netz stärker zu überwachen. Zunächst mit einem zeitlich begrenzten Notstandsüberwachungsgesetz, das dem Geheimdienst GCHQ mehr Befugnisse einräumte. Als dieses auslief, forcierte May ein neues Gesetz, das von den Kritikern Snooper's Charter getauft wurde – Schnüfflergesetz. Nachdem es am Widerstand der Liberaldemokraten scheiterte, versuchte es May schließlich mit dem Investigatory Powers Act und hatte damit mehr Erfolg.

Seit diesem Jahr verfügt Großbritannien dadurch über eine "Supervorratsdatenspeicherung" zur Terrorbekämpfung. Anbieter von Internetdiensten müssen zwölf Monate lang Verbindungsdaten aufbewahren. Diese könnten zeigen, wer wann welche Suchbegriffe verwendet, wer mit wem chattet und wer welche Websites aufruft. Den Geheimdiensten ist es zudem erlaubt, Staatstrojaner einzusetzen und Geräte zu hacken, auch durch bis dato unbekannte Sicherheitslücken. Im Ausland ist eine Massenüberwachung möglich, die auch Unbeteiligte treffen könnte, die sich zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort befinden.

Theresa May reichen diese Befugnisse aber nicht aus. Unter Verweis auf die jüngsten Anschläge und der damit einhergehenden Verunsicherung in der Bevölkerung will sie nicht nur das Internet stärker überwachen lassen. Sie will es auch stärker regulieren, allen voran die "große Unternehmen", wie May in ihrer Ansprache jene Anbieter nannte, die dem islamischen Extremismus einen "sicheren Ort" verschaffen würden.

Neue Gesetze und Hintertüren für Verschlüsselung

Es ist leicht zu erraten, wen die britische Premierministerin damit meint. Es sind Plattformen wie Facebook, Google und Twitter, auf denen Extremisten ihre Ideen verbreiten und mutmaßlich neue Anhänger rekrutieren. Es sind auch Unternehmen wie Apple, die sich in der Vergangenheit geweigert haben, mit Behörden zu kooperieren. Weil sie etwa Verschlüsselungstechniken einsetzen, die es Dritten unmöglich machen, die Nachrichten einzusehen. Möglicherweise eben auch Nachrichten, die Terroristen untereinander schreiben.

"Wir werden der weltweite Vorreiter in der Regulierung persönlicher Daten und des Internets sein", heißt es einerseits im aktuellen Manifest der britischen Konservativen. Und konkreter: "Wir werden die Internetfirmen dazu bringen, Werkzeuge zu entwickeln, um terroristische Propaganda zu identifizieren und zu löschen." Wer sich nicht daran halte, müsse mit Sanktionen rechnen. So wie in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ein rechtlicher Rahmen für Plattformbetreiber geschaffen werden soll, könnte es auch in Großbritannien kommen.