Vom heutigen Freitag an ist die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar anwendbar. Kaum jemand kennt das Gesetz besser als Jan Philipp Albrecht. Der Grünen-Europaabgeordnete und stellvertretende Vorsitzender des Innen- und Justizausschusses wurde 2012 vom Europaparlament zum Berichterstatter für die DSGVO ernannt. Trotz Tausender Änderungsanträge und massiver Lobbyarbeit ist es ihm gelungen, einen Gesetzestext zu formulieren, der schließlich fast einstimmig verabschiedet wurde. Im Herbst tritt Albrecht die Nachfolge von Robert Habeck als Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein an.

ZEIT ONLINE: Herr Albrecht, was bedeutet der 25. Mai 2018 für Europa?

Jan Philipp Albrecht: Europa setzt nicht nur für den eigenen Markt einen Standard, sondern einen Weltstandard für den Schutz personenbezogener Daten. Damit sichert es die Zukunft eines wichtigen Grundrechts – nämlich des Grundrechts auf Datenschutz, wie es in der Grundrechtecharta der Europäischen Union steht. Aber eigentlich gelten alle Prinzipien, die in der DSGVO verankert sind, in ähnlicher Form auch schon seit 23 Jahren …

ZEIT ONLINE: … seit 1995, als die letzte Richtlinie zum Datenschutz erschien.

Albrecht: Genau. In der Zwischenzeit ist das Internet aber zu einem grenzübergreifenden Medium für Geschäfte und das Leben geworden. Deshalb ergibt es wenig Sinn, 28 unterschiedliche Regeln aus 28 Mitgliedstaaten gelten zu lassen. Die Datenschutz-Grundverordnung vereinheitlicht diese Regeln und sorgt dafür, dass sie nun auch endlich durchgesetzt werden. Deshalb sind viele Menschen nun etwas überrascht: Sie merken, dass es nicht nur darum geht, den Datenschutz gut zu finden. Sondern auch darum, die Regeln zu befolgen. Wer das bisher nicht gemacht hat, hat natürlich etwas nachzuholen. Alle anderen haben auch unter der DSGVO kein Problem. Es ist kein Hexenwerk, sie umzusetzen.

ZEIT ONLINE: Viele Menschen würden Ihnen widersprechen, scheinen überfordert zu sein. Hätten die sich also einfach früher damit beschäftigen müssen – die Verordnung ist ja schon seit zwei Jahren in Kraft?

Albrecht: Da muss man differenzieren. Bei denjenigen, die aufgrund ihrer Relevanz und dem Umfang der Datenverarbeitung schon seit einiger Zeit wissen, dass dieses Gesetz in Kraft ist, darf man jetzt nicht nachgiebig sein. Gerade große Internetkonzerne sind nach dem 25. Mai zu kontrollieren. Bei anderen kann man nicht erwarten, dass sie über alles sofort genau Bescheid wissen. Sie müssen aber entsprechend informiert werden, denn klar ist: Die Regeln gelten für jeden, und für die Verbraucher macht es keinen Unterschied, wer ihre Daten am Ende hat.

Die Datenschutzgrundverordnung – DSGVO Was ist die DSGVO? Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ein EU-Gesetz. In 99 Artikeln regelt der Staatenbund damit die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Netz. Dazu gehören unter anderem sensible Informationen wie Namen oder biometrische Daten, aber auch solche zur politischen Meinung oder zur ethnischen Herkunft. Die Verarbeitung umfasst alles von der Erhebung, Speicherung, Veränderung bis hin zur Auswertung von Daten. Betroffen von der Verordnung sind alle, die sich im Internet bewegen und in irgendeiner Weise Daten verarbeiten: Privatpersonen, Websitebetreiber, soziale Netzwerke, App-Anbieter, kleine Handwerksbetriebe und Dax-Konzerne.



Die DSGVO ersetzt das alte Datenschutzgesetz aus dem Jahr 1995 und gilt unmittelbar für alle EU-Staaten. Es vereinheitlicht also den Datenschutz in Europa. Seit 2016 gibt es eine Umsetzungsfrist, die am 25. Mai 2018 abläuft. Wer die Vorgaben ab dann nicht anwendet, dem drohen Strafen von maximal 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes.

Was ändert sich? Die Datenschutz-Grundverordnung soll vor allem den Verbrauchern mehr Rechte einräumen und Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Websites müssen ihre Besucher künftig beispielsweise darüber aufklären, welche Daten sie erheben. Jede Person kann zudem die Informationen anfordern, die ein Unternehmen über sie sammelt. Binnen eines Monats müssen die Daten dann von den Firmen zur Verfügung gestellt werden. Auch den Zweck können Verbraucherinnen anfragen.



Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Kopplungsverbot. Wenn jemand beispielsweise ein T-Shirt im Netz kauft, darf der Onlineshop nur die Daten erheben, die wirklich zur Abwicklung der Bestellung benötigt werden – Name, Adresse, vielleicht noch die Telefonnummer. Wenn er aber die Lieferung an die Bedingung knüpfte, dass er dem Nutzer Werbung via E-Mail oder per Post schicken kann, verstieße das gegen die DSGVO: Diese Informationen wären für den Einkauf nicht notwendig, die Weitergabe der Daten somit nicht freiwillig. Was sagen die Experten? Die Meinungen zur DSGVO gehen auseinander: Verbraucherschützer feiern das neue Gesetz, die Wirtschaft sieht es eher kritisch. Der Bundesverband Verbraucherzentrale (VZBV) lobte schon bei der Verabschiedung des Gesetzes, dass es auch für ausländische Unternehmen außerhalb der EU gilt – wie etwa Google und Facebook. Auch dass Nutzer nun aktiv in die Verarbeitung ihrer Daten einwilligen müssten, wurde positiv bewertet. Die Wirtschaft sieht sich dagegen in ihrer Arbeit beeinträchtigt. BDI-Präsident Dieter Kempf kritisiert die "Datensparsamkeit" der DSGVO, dass Daten also nur noch dann erhoben werden dürfen, wenn sie einem bestimmten Zweck dienen. Dabei haben große Unternehmen immerhin Rechtsabteilungen, die sich mit dem Gesetz auseinandersetzen können. Für Blogger oder kleine Webseitenbetreiber wie Arztpraxen oder Vereine könnte es dagegen problematischer werden. Sie müssen ihre Seite ebenfalls auf die DSGVO anpassen. Debatten gibt es auch hinsichtlich der Regelungen zur Fotografie und Onlinewerbung. Experten erwarten deshalb in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche Klagen. Gerichtsurteile könnten dann die Unsicherheiten des Gesetzestexts ausräumen.

ZEIT ONLINE: Haben viele Unternehmen den Datenschutz zu lange ignoriert?

Albrecht: Nicht nur Unternehmen, wir befinden uns letztlich alle in einer ähnlichen Situation. Auch ich muss mich bei meiner eigenen Website nun damit befassen, was im Sinne der DSGVO denn eigentlich verändert werden muss. Das zeigt aber nur, dass wir kollektiv das Problem hatten, in Sonntagsreden zwar immer den Datenschutz zu predigen, ihn aber in der Praxis zu selten umgesetzt zu haben.

ZEIT ONLINE: Die EU-Justizkommissarin Věra Jourová warnte vergangene Woche vor Hysterie und falscher Berichterstattung. Sind Sie auch genervt von der Kritik?

Albrecht: Ich kann schon nachvollziehen, dass man sich aufregt über diejenigen, die Gerüchte über die Datenschutz-Grundverordnung verbreiten. Es kursieren derzeit sehr viele falsche Informationen, und das verunsichert viele Menschen. Da musste ich etwa lesen, dass alle Unternehmen plötzlich einen Datenschutzbeauftragten einstellen müssen und man neue Einwilligungen für Newsletter einholen müsse, die bereits vorher erteilt wurden. Das stimmt einfach nicht. Und das hilft nicht der Sache.

ZEIT ONLINE: Offenbar funktioniert die Öffentlichkeitsarbeit der Kritiker besser als die der Befürworter.

Albrecht: Es ist schon erstaunlich: Viele Jahre wurde genau das gefordert, was die DSGVO nun bringt. Es geht darum, endlich Verbraucherrechte durchzusetzen. Sie schafft kein neues Recht, sondern sorgt vor allem dafür, dass geltendes Recht in der EU angewandt wird. Und ausgerechnet in dem Moment, in dem das gelingt, bricht eine Welle der Kritik und des Zweifels los.

ZEIT ONLINE: Wie erklären Sie das?

Albrecht: Ich kann schon diejenigen verstehen, die sagen, dass es zu wenige verlässliche Informationen gibt. Die Kommission hat zwar bereits einiges veröffentlicht, gerade zur Umsetzung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber es wäre notwendig, dass noch mehr Informationen im Detail von den Behörden und Regierungen der Mitgliedsstaaten kommen. Es benötigt auch mehr Mittel für eine richtige Informationskampagne, um den Menschen die Notwendigkeit der DSGVO klarzumachen.