Facebook tut es. eBay tut es. Onlineshops, App-Entwickler und Banken tun es: Sie begrüßen in diesen Tagen ihre Kunden und Kundinnen mit dem Hinweis, die neuen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren, der Verarbeitung ihrer Daten explizit zuzustimmen oder E-Mailabos nochmals zu bestätigen. Der Grund ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO. Sie steht schon seit 2016 in den Gesetzbüchern, aber erst am 25. Mai soll sie nach einer zweijährigen Übergangsfrist durchgesetzt werden.

Nun versuchen viele Unternehmen, noch rechtzeitig ihre Geschäftsbedingungen an die neue Gesetzlage anzupassen. Gleichzeitig gibt es Verunsicherung über die kommenden Veränderungen. Denn während viele Politiker und Politikerinnen das neue, mutmaßlich höhere Datenschutzniveau loben, klagen Unternehmer über undurchsichtige Formulierungen und schlechte Kommunikation. Einige Firmen stellten ihre Onlinedienste in der EU sogar bereits ganz ein.

Worum geht es bei der DSGVO?

Zunächst zur Frage, was das Gesetz überhaupt erreichen möchte. Das Ziel der DSGVO ist es, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf ein einheitliches Datenschutzniveau zu heben. Mit der 99 Artikel umfassenden Grundverordnung soll eine technikneutrale Regelung für den Datenschutz gefunden werden, die auch für das Internetzeitalter gilt. Die Vorgängerregelung stammt aus dem Jahr 1995. Damals gab es noch keine Smartphones, soziale Netzwerke und Onlinewerbung standen noch am Anfang. Um mit der technischen Entwicklung mitzuhalten, hatten die Mitgliedsstaaten jeweils ihre eigenen Regeln geschaffen – und verwandelten Europa so in einen datenschutzrechtlichen Flickenteppich.

Das neue Gesetzwerk soll aber nicht nur den aktuellen und im besten Fall kommenden Stand der Technik abdecken, sondern gilt für alle Mitgliedsländer unmittelbar. Die Nationalstaaten können zwar weiterhin in begrenztem Umfang über die Umsetzung bestimmen, zentrale Richtlinien der DSGVO aber nicht ignorieren oder einfach aushebeln.

Die Datenschutzgrundverordnung – DSGVO Was ist die DSGVO? Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ein EU-Gesetz. In 99 Artikeln regelt der Staatenbund damit die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Netz. Dazu gehören unter anderem sensible Informationen wie Namen oder biometrische Daten, aber auch solche zur politischen Meinung oder zur ethnischen Herkunft. Die Verarbeitung umfasst alles von der Erhebung, Speicherung, Veränderung bis hin zur Auswertung von Daten. Betroffen von der Verordnung sind alle, die sich im Internet bewegen und in irgendeiner Weise Daten verarbeiten: Privatpersonen, Websitebetreiber, soziale Netzwerke, App-Anbieter, kleine Handwerksbetriebe und Dax-Konzerne.



Die DSGVO ersetzt das alte Datenschutzgesetz aus dem Jahr 1995 und gilt unmittelbar für alle EU-Staaten. Es vereinheitlicht also den Datenschutz in Europa. Seit 2016 gibt es eine Umsetzungsfrist, die am 25. Mai 2018 abläuft. Wer die Vorgaben ab dann nicht anwendet, dem drohen Strafen von maximal 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes.

Was ändert sich? Die Datenschutz-Grundverordnung soll vor allem den Verbrauchern mehr Rechte einräumen und Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Websites müssen ihre Besucher künftig beispielsweise darüber aufklären, welche Daten sie erheben. Jede Person kann zudem die Informationen anfordern, die ein Unternehmen über sie sammelt. Binnen eines Monats müssen die Daten dann von den Firmen zur Verfügung gestellt werden. Auch den Zweck können Verbraucherinnen anfragen.



Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Kopplungsverbot. Wenn jemand beispielsweise ein T-Shirt im Netz kauft, darf der Onlineshop nur die Daten erheben, die wirklich zur Abwicklung der Bestellung benötigt werden – Name, Adresse, vielleicht noch die Telefonnummer. Wenn er aber die Lieferung an die Bedingung knüpft, dass er dem Nutzer Werbung via E-Mail oder per Post schicken kann, würde das gegen die DSGVO verstoßen: Diese Informationen wären für den Einkauf nicht notwendig, die Weitergabe der Daten somit nicht freiwillig. Was sagen die Experten? Die Meinungen zur DSGVO gehen auseinander: Verbraucherschützer feiern das neue Gesetz, die Wirtschaft sieht es eher kritisch. Der Bundesverband Verbraucherzentrale (VZBV) lobte schon bei der Verabschiedung des Gesetzes, dass es auch für ausländische Unternehmen außerhalb der EU gilt – wie etwa Google und Facebook. Auch dass Nutzer nun aktiv in die Verarbeitung ihrer Daten einwilligen müssten, wurde positiv bewertet. Die Wirtschaft sieht sich dagegen in ihrer Arbeit beeinträchtigt. BDI-Präsident Dieter Kempf kritisiert die "Datensparsamkeit" der DSGVO, dass Daten also nur noch dann erhoben werden dürfen, wenn sie einem bestimmten Zweck dienen. Dabei haben große Unternehmen immerhin Rechtsabteilungen, die sich mit dem Gesetz auseinandersetzen können. Für Blogger oder kleine Webseitenbetreiber wie Arztpraxen oder Vereine könnte es dagegen problematischer werden. Sie müssen ihre Seite ebenfalls auf die DSGVO anpassen. Debatten gibt es auch hinsichtlich der Regelungen zur Fotografie und Onlinewerbung. Experten erwarten deshalb in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche Klagen. Gerichtsurteile könnten dann die Unsicherheiten des Gesetzestexts ausräumen.

Bislang war es sowohl für Firmen als auch für Bürgerinnen hinderlich, dass für jedes Land unterschiedliche Datenschutzgesetze galten. Gerade Start-ups fanden es schwierig, ihre Dienste auch über Landesgrenzen hinaus anzubieten. Großkonzerne wie Microsoft und Facebook wiederum siedelten ihre Zentralen in Ländern wie Irland an, wo die Datenschutzrechte lange sehr wirtschaftsfreundlich ausgelegt wurden und Kundenrechte eingeschränkt sind. Mit der Datenschutz-Grundverordnung unterliegen auch sie künftig den gleichen EU-Gesetzen.

Die DSGVO enthält aber nicht bloß neue Pflichten für Unternehmen, sondern auch neue Rechte für Verbraucher. Prinzipiell gilt sie für alle, die personenbezogene Daten verarbeiten. Personenbezogene Daten beziehen sich in diesem Fall auf alles, was Menschen identifizieren könnte: Name, Geschlecht, biometrische Merkmale, aber auch IP-Adressen und Autokennzeichen. Verarbeitung kann alles von der Erhebung, Speicherung, Veränderung bis hin zur Auswertung der Daten sein.