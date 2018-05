Inhalt Seite 1 — Unsere Daten müssen wir selbst schützen Seite 2 — Personalisierte Horrorvisionen Auf einer Seite lesen

Anfang Mai produzierte Google-CEO Sundar Pichai ein Tech-Horrorvideo, das von einer Reihe skeptischer Kommentare im Netz begleitet wurde. Auf der alljährlichen Entwicklerkonferenz seiner Firma stellte er Duplex vor, eine Erweiterung des hauseigenen Sprachassistenten Home. Duplex' Stimme klingt wie die eines echten Menschen, die Software setzt typische menschliche Ticks ein wie "Äh" und kann in begrenztem Rahmen Telefongespräche führen. Pichai ließ unter anderem einen Anruf vorspielen, bei dem die künstliche Intelligenz (KI) für ihre Nutzerin einen Friseurtermin bei einer Salonmitarbeiterin vereinbarte. Dass Letztere offensichtlich nicht merkte, dass sie mit einer Maschine redete, sorgte für ein typisches Raunen im Netz: Ist das ethisch vertretbar? Und wem fällt der hypothetisch schlimmste Missbrauch von Duplex ein, wenn das System einmal wirklich verfügbar wird? Google reagierte rasch und versicherte, Duplex werde so programmiert sein, dass es sich seinem Gegenüber stets als KI zu erkennen geben werde.



Vor lauter Aufregung um die natürlich klingende Stimme von Duplex ging eine Äußerung Pichais über eine mögliche Nutzung völlig unter. Angenommen, man sei ein viel beschäftigtes Elternteil und stelle morgens fest, dass das eigene Kind krank ist – dann werde man künftig dankbar sein, wenn Duplex den Anruf beim Kinderarzt mit der Bitte um einen baldmöglichen Termin erledigen werde.

Werbung nach Verhalten

Pichai sagte das so selbstverständlich, als gehe er davon aus, dass Nutzer von Google kein Problem damit haben, der Firma mit einem solchen Anrufauftrag ein paar äußerst private Informationen anzuvertrauen. Erstens, dass man ein Kind hat (falls man es vorher nicht schon viel früher durch Google-Suchen etwa nach Windeln verraten hat), das zweitens gerade krank ist (falls man nicht schon die Symptome gegoogelt hat) und weil jede Sprechstundenhilfe auf der Welt danach fragt, erführe Google drittens auch noch die Symptome, unter denen das Kind leidet. Die Horrorvision ist in diesem Szenario nicht mehr, dass eine Maschine einen Termin vereinbart.Sondern dass der Inhalt des Gesprächs womöglich verarbeitet und den Daten hinzugefügt werden könnte, die Google ohnehin bereits über eine Person besitzt – aus schriftlichen Suchanfragen, Nachverfolgung des Surfverhaltens im Netz, Weganfragen bei Google Maps, Tracking des Android-Telefons, mündlich gegebenen Kommandos an den Google-Sprachassistenten.

Damit ist man bei der Grunderzählung des Datengebrauchs im Internet seit zwei Jahrzehnten, letztlich bei einer bis heute nie aufgebrochenen Frontstellung. Auf der einen Seite befinden sich die Nutzer, die besorgt darüber sind, welche Daten von ihnen gesammelt, wie diese verknüpft und schließlich eingesetzt werden. Auf der anderen Seite sind die mittlerweile zu einem Duopol herangewachsenen Unternehmen Google und Facebook. Deren Geschäftsmodell besteht fast ausschließlich darin, scheinbare Gratisdienstleistungen im Tausch gegen das Recht anzubieten, die beim Gebrauch der Plattformen anfallenden Nutzerdaten zu vermarkten, in erster Linie für den Verkauf von Werbung. Das Versprechen von Google und Facebook: Je mehr Informationen die Unternehmen über eine Person haben, desto besser wird das, was man "User Experience" nennt – die Plattformen optimieren sich gemäß der Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer immer weiter, wir sehen nur Werbung, die uns mutmaßlich interessieren könnte. Denn das, was unsere Bedürfnisse sein mögen, wird aus den Daten herausgelesen, die wir preisgeben: aus unserem Verhalten.

Die Datenschutzgrundverordnung – DSGVO Was ist die DSGVO? Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ein EU-Gesetz. In 99 Artikeln regelt der Staatenbund damit die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Netz. Dazu gehören unter anderem sensible Informationen wie Namen oder biometrische Daten, aber auch solche zur politischen Meinung oder zur ethnischen Herkunft. Die Verarbeitung umfasst alles von der Erhebung, Speicherung, Veränderung bis hin zur Auswertung von Daten. Betroffen von der Verordnung sind alle, die sich im Internet bewegen und in irgendeiner Weise Daten verarbeiten: Privatpersonen, Websitebetreiber, soziale Netzwerke, App-Anbieter, kleine Handwerksbetriebe und Dax-Konzerne.



Die DSGVO ersetzt das alte Datenschutzgesetz aus dem Jahr 1995 und gilt unmittelbar für alle EU-Staaten. Es vereinheitlicht also den Datenschutz in Europa. Seit 2016 gibt es eine Umsetzungsfrist, die am 25. Mai 2018 abläuft. Wer die Vorgaben ab dann nicht anwendet, dem drohen Strafen von maximal 20 Millionen Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes.

Was ändert sich? Die Datenschutz-Grundverordnung soll vor allem den Verbrauchern mehr Rechte einräumen und Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Websites müssen ihre Besucher künftig beispielsweise darüber aufklären, welche Daten sie erheben. Jede Person kann zudem die Informationen anfordern, die ein Unternehmen über sie sammelt. Binnen eines Monats müssen die Daten dann von den Firmen zur Verfügung gestellt werden. Auch den Zweck können Verbraucherinnen anfragen.



Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Kopplungsverbot. Wenn jemand beispielsweise ein T-Shirt im Netz kauft, darf der Onlineshop nur die Daten erheben, die wirklich zur Abwicklung der Bestellung benötigt werden – Name, Adresse, vielleicht noch die Telefonnummer. Wenn er aber die Lieferung an die Bedingung knüpfte, dass er dem Nutzer Werbung via E-Mail oder per Post schicken kann, verstieße das gegen die DSGVO: Diese Informationen wären für den Einkauf nicht notwendig, die Weitergabe der Daten somit nicht freiwillig. Was sagen die Experten? Die Meinungen zur DSGVO gehen auseinander: Verbraucherschützer feiern das neue Gesetz, die Wirtschaft sieht es eher kritisch. Der Bundesverband Verbraucherzentrale (VZBV) lobte schon bei der Verabschiedung des Gesetzes, dass es auch für ausländische Unternehmen außerhalb der EU gilt – wie etwa Google und Facebook. Auch dass Nutzer nun aktiv in die Verarbeitung ihrer Daten einwilligen müssten, wurde positiv bewertet. Die Wirtschaft sieht sich dagegen in ihrer Arbeit beeinträchtigt. BDI-Präsident Dieter Kempf kritisiert die "Datensparsamkeit" der DSGVO, dass Daten also nur noch dann erhoben werden dürfen, wenn sie einem bestimmten Zweck dienen. Dabei haben große Unternehmen immerhin Rechtsabteilungen, die sich mit dem Gesetz auseinandersetzen können. Für Blogger oder kleine Webseitenbetreiber wie Arztpraxen oder Vereine könnte es dagegen problematischer werden. Sie müssen ihre Seite ebenfalls auf die DSGVO anpassen. Debatten gibt es auch hinsichtlich der Regelungen zur Fotografie und Onlinewerbung. Experten erwarten deshalb in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche Klagen. Gerichtsurteile könnten dann die Unsicherheiten des Gesetzestexts ausräumen.

Das Prinzip ist so altbekannt, dass es fast verwundert, warum noch irgendjemand aufschreit, wenn es wieder mal einen Datenskandal bei Facebook gibt. Schließlich handelt das Netzwerk mit nichts anderem. "If it's free, you are the product" – wenn es umsonst ist, bist du die Ware: Dieser Merkspruch geistert in verschiedenen Variationen seit Ewigkeiten durchs Netz, doch in Debatten über Datenschutz scheint er kaum je eine Rolle zu spielen. Stattdessen sollen ihn vor allem Gesetze wie die in staatliches Recht übertragene europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regeln, die vor zwei Jahren in Kraft trat und deren Regeln nun ab dem 25. Mai angewendet werden. Das Gesetz als Schiedsrichter zwischen Datengenerierer und Datensammler.

Die DSGVO verändert nichts wirklich grundsätzlich, gemessen etwa an früher geltenden Bestimmungen des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes. Wer auch immer Daten sammelt, ist von nun an zu etwas mehr Maß verpflichtet; das Recht auf Vergessenwerden wird EU-weit konkretisiert; bei Verstößen gegen Regelungen drohen erheblich höhere Bußgelder als zuvor. Eigentlich aber bleibt alles bei der alten Frontstellung: Nutzer gegen (kommerzielle) Datenverarbeiter. Und beim Grundproblem, dass staatliche Regulierung diesen Konflikt offenbar nicht auflösen kann. Solange wir für die Dienste von Google und Facebook nicht mit Geld bezahlen, tun wir es allein mit unseren Daten. Im Gegensatz zu den anderen beiden Tech-Unternehmen Amazon und Apple haben Google und Facebook kaum eine Geldquelle jenseits von Daten. Und dementsprechend vermarkten sie diese an Dritte (wenn sie sie auch nicht herausgeben).