Europäischen Sicherheitsexperten haben die Verschlüsselung von E-Mails geknackt. Bislang galten verschlüsselte E-Mails als sicher – selbst vor Geheimdiensten wie der NSA. Nun gelang es einem Forscherteam der FH Münster, der Ruhr-Universität Bochum und der niederländischen KU Löwen, sogar auf zwei unterschiedlichen Wegen verschlüsselte Mails zu lesen. Das berichtet ein Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR.



Betroffen sind sowohl das S/Mime- als auch das PGP-Verfahren. S/Mime wird in der Regel von Firmen, PGP hingegen von Aktivisten, Whistleblowern und Journalisten verwendet. "E-Mail ist kein sicheres Kommunikationsmedium mehr", zitiert die Süddeutsche den Forschungsleiter Sebastian Schinzel, Professor für Angewandte Kryptografie der FH Münster. Es gebe derzeit keine verlässlichen Wege, die Lücke zu schließen, twitterte Schinzel. Der US-amerikanische Kryptograf Matthew Green von der Johns Hopkins Universität in Baltimore bestätigte die Funktion der Entschlüsselungs-Verfahren. Das Ergebnis sei "sehr elegant", sagte Green.

Voraussetzung ist laut den Forschern, dass Angreifer erstens den Ciphertext besitzen. So bezeichnet man den Datenwust, der nach der Verschlüsselung entsteht. Zweitens muss im E-Mail-Programm HTML erlaubt sein, sodass bestimmte verlinkte Inhalte nachladen können, etwa das Firmenlogo. Im nachzuladenden Inhalt können Angreifer den Ciphertext verstecken und als Tarnung einen HTTP-Link drumherum bauen. Dadurch erwecken sie den Eindruck, dass etwa ein Bild oder ein Link nachgeladen werden soll. Tatsächlich lädt sie Websites nach, die die Forscher festgelegt haben. Das E-Mail-Programm erkennt also den Ciphertext, entschlüsselt ihn und sendet die Nachricht an den Angreifer.