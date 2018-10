Die USA beschuldigen sieben russische Geheimdienstagenten, die Anti-Doping-Agentur Wada gehackt zu haben und an Angriffen auf den Weltfußballverband Fifa beteiligt gewesen zu sein. Großbritannien veröffentlichte am Donnerstag eine Liste mit insgesamt zwölf Hackergruppen, hinter denen Russland stehen soll. Darunter ist auch APT 28 – eine Gruppe, die auch unter dem Namen Fancy Bear bekannt ist, im Frühjahr 2015 in das Netz des Bundestages eingedrungen und während des amerikanischen Wahlkampfs 2016 Computer der US-Demokraten infiltriert haben soll. Bei dem Angriff in Deutschland hatten sich die Angreifer so weitreichenden Zugang verschafft, dass die Bundestags-IT ausgetauscht werden musste. Regierungssprecher Steffen Seibert äußerte nun erstmals öffentlich die Anschuldigung, dass die GRU hinter dem Angriff stecke.



Das britische National Cyber Security Center schreibt der GRU Angriffe zu, die unter anderem einen Flughafen in der Ukraine sowie eine TV-Station in Großbritannien trafen. Auch das britische Außenministerium soll den Angaben zufolge Ziel von Cyberattacken der GRU gewesen sein. Kanada gab bekannt, die kanadische Behörde für Ethik im Sport sei Ziel von Cyberangriffen geworden, und bestätigte eine Attacke auf die in Montreal ansässige Wada. Laut einem Sprecher des Außenministeriums soll auch dafür die GRU verantwortlich sein.