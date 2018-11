Tausende sicherheitsrelevante Dateien sind von den Servern eines französischen Konzerns gestohlen worden. Während eines Angriffs auf ein französisches Bauunternehmen konnten die Angreifer zahlreiche Dokumente zu kritischer Infrastruktur wie Atomkraftwerken, Gefängnissen und Straßenbahnnetzen kopieren, wie NDR, Süddeutsche Zeitung und Le Monde berichten. Der Konzern Ingérop, der seinen Hauptsitz nahe Paris hat und weltweit an großen Bauprojekten beteiligt ist, bestätigte den Angriff.

Der Datensatz umfasst mehr als 65 Gigabyte – mehr als 11.000 Dateien, die laut einer Unternehmenssprecherin aus einem Dutzend Projekten stammen, darunter Bauvorhaben in Frankreich, Spanien und Südamerika. Enthalten sind Pläne der Standorte von Videokameras, die in einem französischen Hochsicherheitsgefängnis eingesetzt werden sollten. Weiterhin Unterlagen zu einem geplanten Atommüll-Endlager im Nordosten Frankreichs und persönliche Informationen zu mehr als 1.200 Ingérop-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. Auch einige firmeninterne E-Mails wurden kopiert.

Ingérop hat nach eigenen Angaben die betroffenen Kunden über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt Sicherungsmaßnahmen der eigenen IT eingerichtet.

Eine Spur führt laut dem Rechercheverbund in das Ruhrgebiet: Anfang Juli durchsuchten Ermittler im Zusammenhang mit dem Ingérop-Hack in Dortmund das Kulturzentrum Langer August. Server wurden beschlagnahmt. In den Räumen dort befindet sich auch der Wissenschaftsladen Dortmund, der Server vermietet. Von einem dieser Server war ein Teil der Ingérop-Daten kurzfristig zum Download gestellt worden.

Eine Sprecherin des Wissenschaftsladens sagte, es sei nicht bekannt gewesen, dass die Daten dort gespeichert gewesen waren. Nach den Durchsuchungen in Dortmund waren die Daten größtenteils aus dem Netz verschwunden. Vor einigen Wochen wurde im sogenannten Darknet jedoch erneut ein Datenpaket angeboten. Das Darknet ist ein Teil des Internets, zu dem man nur mit spezieller Software Zugang hat.