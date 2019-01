Es ist unwahrscheinlich, dass Teile des jetzt veröffentlichten Materials aus dem früheren Hackerangriff auf den Bundestag im Jahr 2015 stammen. Als Urheber nannte die Bundesregierung damals die Hackergruppe "Fancy Bear", die mutmaßlich im Auftrag Russlands gehandelt habe. In der aktuellen Veröffentlichung finden sich Daten und Dokumente, die neueren Ursprungs sein dürften. Auf einige Politiker scheinen sich die Hacker dabei gesondert konzentriert zu haben, so dass sie auch an persönliche Informationen über die Familien gelangten.



Womöglich wendeten der oder die Täter für den Angriff verschiedenen Methoden an. Es ist auch nicht auszuschließen, dass einige Information von Insidern aus dem Bundestag kommen, die Zugriff auf interne Systeme haben. Das Material über die Journalisten, Musiker, Youtuber und TV-Moderatoren dürfte ohnehin nicht im Zusammenhang mit dem früheren Angriff auf den Bundestag stehen.