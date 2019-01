Er ist 20 Jahre alt, geht im mittelhessischen Homberg zur Schule und ist Sohn eines Arztes. So viel ist über Johannes S. bekannt, den jungen Mann, der unter Pseudonymen wie "0rbit" und "G0d" im Internet interne Daten und Dokumente von Hunderten von Politikerinnen und Politikern, Prominenten, Journalistinnen und Journalisten sowie Satirikern veröffentlicht haben soll. Tagelang waren in Deutschland viele in Aufruhr. Auf die Frage, warum er diese Informationen veröffentlichte, soll er geantwortet haben, dass er sich über Äußerungen der Betroffenen geärgert habe.

Anders als zunächst berichtet, handelte es sich nicht um einen professionellen Hacker oder einen Hackerangriff, sondern um Doxing, also die Veröffentlichung privater Informationen. Was genau Johannes S. zum Doxing gebracht haben könnte, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen, das müsste er selbst beantworten.

Jan Schürlein kennt den Tatverdächtigen aus dem Netz und half dem BKA bei den Ermittlungen. Er charakterisiert Johannes S. als einen Menschen, der Aufmerksamkeit suche und eine leicht rechte Einstellung habe. Eine Einschätzung, die der freie Journalist und Soziologe Sören Musyal teilt: "Die privaten Daten, die Johannes S. veröffentlicht hat, stammen größtenteils von Personen, die sich für Geflüchtete und gegen Rechts aussprechen", sagt Musyal. Darunter sind Mitarbeiter der Satiresendung Extra 3, heute-show-Moderator Oliver Welke, Jan Böhmermann, Helge Lindh von der SPD oder Grünen-Politiker Robert Habeck. Für den Soziologen ist die Personenauswahl daher auf jeden Fall politisch. "Die AfD", sagt er, "fehlt hier nicht ohne Grund."

Systematisch wurde bei der Veröffentlichung allerdings offenbar nicht vorgegangen. Denn anders, als man es von politischen Aktionen kennt, wurde die gedoxte Information kaum ausgewertet. Von dem SPD-Politiker Lindh wurden beispielsweise an die zwei Gigabyte Datenmaterial ins Netz gestellt. "Hätte er gezielt Personen diskreditieren wollen, hätte er sich vorher angeschaut, was er da eigentlich postet", sagt Musyal über den Täter. Beim Verdächtigen Johannes S. scheint sich rechte Gesinnung mit einem gewissen Spieltrieb und dem Wunsch nach Aufmerksamkeit zu paaren.

Dennoch stellen sich Fragen: Was bringt Menschen dazu, andere öffentlich bloßzustellen? Was treibt sie an? Ist es wirklich nur der Wunsch nach Aufmerksamkeit oder geht es um politische Überzeugungen? Gibt es eine Doxing-Szene? Und wenn ja, trägt sie dazu bei, dass sich Menschen im Netz radikalisieren?

Antworten auf die Fragen, welche Menschen hinter Doxing stecken und was sie antreibt, liefert die Studie Fifteen Minutes of Unwanted Fame: Detecting and Characterizing Doxing, die Forscherinnen und Forscher der University of New York und University of Illinois in Chicago publizierten (Internet Measurement Conference: Peter Snyder et al., 2017). Um herauszufinden, welche Motive Doxer haben, sammelten das Forscherteam auf Plattformen wie pastebin.com, 4chan.org und 8ch.net 1,7 Millionen Datensätze und werteten diese aus. 0,3 Prozent, also etwa 5.100 Datensätze, waren gedoxte Dokumente. In gut 90 Prozent der Fälle posteten die Täter Adressen. Meist fügten sie auch Telefonnummern sowie Informationen über Familienangehörige hinzu, ab und zu Passwörter oder Vorstrafen.



Spielerei, Rache oder Selbstjustiz

Als Gründe für das Vorgehen identifizierte die Studie unterschiedliche Motive wie etwa einen spielerischen Charakter. Es sei Tätern vor allem darum gegangen, zu zeigen, dass sie einem Menschen, der sich zuvor als "nicht-doxbar" eingestuft hatten, doch erwischen konnten – eine Art Wettstreit. Andere User doxten aus Rache oder Selbstjustiz. Manchmal steckten politische Motive dahinter. Die Rechtfertigungen reichten von "Du hast mich beim Spiel betrogen" über "Ich glaube, du bist beim Ku Klux Klan" bis hin zu "Du verbreitest Kinderpornos", sagte Peter Snyder, einer der Studienautoren, dem Wissenschaftsmagazin New Scientist.

Sowohl in rechts- als auch in linksextremen Gruppen werde Doxing systematisch und gezielt eingesetzt, um anderen zu schaden, heißt es von der Nichtregierungsorganisation Equality Lab. Dabei ginge es nicht nur darum, die eigene Überlegenheit zu demonstrieren oder eine andere bloßzustellen, sondern man wolle Opfern gezielt schaden – online wie offline. Täter könnten Teenager sein, Eltern, Arbeitnehmer, manchmal sogar Polizisten oder Privatdetektive mit einer politischen Agenda.



Der Mythos vom jungen weißen Mann, der allein im Keller sitzt, sich nur mit Fritten versorgt, sozial inkompetent ist und sich deshalb in Computerwelten zurückzieht, ist übertrieben. Stine Eckert, Assistenzprofessorin an der Wayne State University

"Eine einheitliche Doxing-Szene gibt es nicht", sagt Stine Eckert. Sie forscht an der Wayne State University zu Medien und Minderheiten, hat im vergangenen Jahr eine Studie zum Doxing durchgeführt und ist gerade dabei, die Ergebnisse für eine Publikation aufzuarbeiten. Um die Motivation und die Auswirkungen vom Doxing zu untersuchen, hat sie mit ihrem Team qualitative Tiefeninterviews mit 15 Doxing-Opfern aus fünf Ländern – drei davon in deutschsprachig – geführt. Folge man den Beschreibungen, seien die Doxer ganz normale Leute, die sich jedoch "meist irgendwie rächen wollten, den Betroffenen etwas übelgenommen haben oder politische Opponenten beziehungsweise Opponentinnen sind", sagt die Wissenschaftlerin. In einigen Fällen seien die Befragten auch zufällig zum Opfer geworden, etwa durch Namensverwechslung. "Der Mythos vom jungen weißen Mann, der allein im Keller sitzt, sich nur mit Fritten versorgt, sozial inkompetent ist und sich deshalb in Computerwelten zurückzieht, ist übertrieben", sagt Eckert – auch wenn dieses Bild in Filmen und Medien gerne bedient werde. Einige der Befragten vermuten sogar, dass die Person, die ihre Daten veröffentlicht habe, eine Frau gewesen sei. Doxing ist keine Männersache.



Wer jemanden anders treffen will, sucht zudem nicht nur im Netz nach Daten. Einige greifen beispielsweise zum Telefon, rufen als Technikerin getarnt am Arbeitsplatz des Opfers an und erkundigen sich nach bestimmten Passwörtern. Auch der 20-jährige Johannes S. soll seine Opfer nicht nur online ausspioniert haben, sondern auch in der realen Welt, sagte Jan Schürlein dem ARD-Politikmagazin Kontraste. Manche Häuser und Privatadressen soll er persönlich aufgesucht haben. Was er dort ausspioniert haben könnte, berichtet Schürlein nicht. In der Hackerwelt nennt man solch ein Vorgehen "Social Engineering" oder "Soziales Hacken": Die Doxerin gewinnt das Vertrauen ihrer Opfer und spioniert sie ohne ihr Wissen aus.



Hacking Warum war die Veröffentlichung von Daten von Politikern kein Hack? Als im Januar 2019 bekannt wurde, dass Unbekannte über Twitter private Daten prominenter Persönlichkeiten, Politikerinnen und Politiker veröffentlicht hatten, berichteten viele Medien von einem "Hackerangriff" – darunter auch ZEIT ONLINE. Auf Twitter verbreitete sich die Nachricht ebenfalls unter diesem Begriff. Nur stellte sich schnell heraus, dass viele Daten nicht durch das Ausnutzen technischer Schwachstellen erlangt worden waren, sondern durch das Erraten schwacher Passwörter. Zumindest einige Daten wurden auch nicht illegal abgegriffen, wie es der Ausdruck Hackerangriff suggeriert. Vielmehr wurden öffentlich zugängliche Daten gesammelt und veröffentlicht. In der IT-Sicherheit würde man also eher von Doxing, der Veröffentlichung privater Informationen, sprechen. Der Ausdruck ist eine Ableitung vom englischen Plural für Dokumente: docs. Das ist ein Hack In der ursprünglichen Verwendung war Hack oder Hacking lediglich ein Ausdruck für den kreativen Umgang mit Technik. Für Wau Holland, den Gründer des Chaos Computer Clubs, war jede Verwendung eines Systems, die von seinen Entwicklerinnen und Entwicklern so nicht gedacht und vorgesehen war, ein Hack. In der IT-Sicherheit hat sich die Bezeichnung Hack durchgesetzt, wenn Personen oder Gruppen mithilfe von Schwachstellen und/oder spezieller Software in digitale Systeme eindringen. Dabei kann es sich um Computer, Firmennetzwerke, Smartphones oder andere technische Geräte handeln. Wer die E-Mails einer Person knacken will, dem reicht im Zweifel schon ein unsicheres Passwort, um an den Account zu gelangen. In Abgrenzung zu echten Hacks wird so ein Eindringen daher eher als Cracking bezeichnet. Denn wer Computer einer Firma oder technische Steuerungen infiltrieren und somit hacken will, der braucht spezielle Schadsoftware und im Zweifel auch profunde Kenntnisse im Programmieren. Das ist ein Leak Der Begriff Leak stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Leck oder undichte Stelle. Ist von einem Datenleak die Rede, geht es meistens um geheime oder vertrauliche Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen. Der Leak kann etwa die Folge eines Hackerangriffs sein oder auch eine Veröffentlichung eines Whistleblowers, der damit auf Missstände hinweisen will. Ein prominenter Fall ist Edward Snowden, der geheime NSA-Dokumente mithilfe eines Guardian-Journalisten verbreitete. Manchmal bleiben Quellen bei einem Leak aber auch anonym, etwa bei den Panama Papers. Eine bislang nicht identifizierte Quelle hatte der Süddeutschen Zeitung mehrere Terabyte Daten über Steuerbetrug zugesandt. In beiden Fällen lösten die Veröffentlichungen über diese Informationen große Debatten aus. Andere Leaks verfolgen politische Ziele, so etwa die Veröffentlichung von E-Mails aus dem Umfeld der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Wahlkampf 2016. Dieser Leak sollte offenbar die Wahl in den Vereinigten Staaten beeinflussen. Die USA machen russische Hacker für die Entwendung der E-Mails verantwortlich. Das ist Doxing Werden persönliche Informationen über eine Person zusammengetragen und gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen veröffentlicht, spricht man von Doxing. Oft handelt es sich dabei um private Fotos oder persönliche Unterlagen. Manchmal verschafft sich der Doxer dabei auch Zugriff auf das E-Mail-Postfach oder Social-Media-Accounts der betroffenen Person und veröffentlicht private Kommunikationen. Diese Daten werden online gestellt, um einer Person zu schaden, sie lächerlich zu machen oder um für vermeintlich begangenes Unrecht Rache zu nehmen. Häufig sind davon Frauen betroffen, die von ehemaligen Lebensgefährten bloßgestellt werden. Doxing mag harmlos klingen, kann aber ernste Folgen haben: Seitdem die Adresse des YouTubers Drachenlord im Netz veröffentlicht wurde, erhält er regelmäßig Besuche von Menschen, die teils auch vor seinem Haus randalieren. Auch viele der nun von dem Leak betroffenen Politiker und öffentlichen Personen fürchten, dass sie und ihre Familien angegriffen werden könnten, da ihre privaten Adressen veröffentlicht wurden.

Auch wenn es nicht "die" eine Doxing-Szene gibt, scheint es Orte oder besser gesagt Plattformen zu geben, die zum Doxing einladen. Nicht ohne Grund haben die Autorinnen und Autoren der Studie Fifteen Minutes of Unwanted Fame Websites wie 4chan.org und 8ch.net untersucht. Beides sind Plattformen, auf denen Menschen sich in Gruppen zusammenschließen und zu unterschiedlichen Themen austauschen. Der Unterschied zu Facebook: "Bei 4chan und 8ch gibt es keine Moderation und keine Regeln", sagt Simone Rafael von der gemeinnützigen Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich für die Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft und gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzt. Wer auf Plattformen wie 4chan unterwegs ist, kann also nahezu sagen und schreiben, was er will. Das wiederum zieht auch Menschen mit extremen Meinungen an. Nicht mal das "N-Wort" werde auf den Portalen sanktioniert, sagt Rafael.