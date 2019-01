In Kürze werden in der(BPK) die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien Fragen von Journalistinnen und Journalisten beantworten. In der Regel sind Termine in der BPK nicht öffentlich – wegen der besonderen Lage wird heute live im Fernsehen übertragen. Sie können sie im Sender Phoenix oder ZDF verfolgen.