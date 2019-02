In der Entscheidung geht es ausschließlich um Daten aus "Drittquellen" und nicht um Daten, die bei der Nutzung von Facebook selbst anfallen. Denn was viele Menschen immer noch nicht wissen: Das soziale Netzwerk kann seine Nutzer über zahlreiche Websites und Dienste hinweg verfolgen. Wer in Facebook eingeloggt ist, hinterlässt in seinem Browser eine kleine Identifikationsdatei, ein Cookie. Wird anschließend eine andere Website besucht, auf dem der Facebook-Like-Button eingebunden ist, könnte der Besuch bereits an Facebook gemeldet werden, selbst wenn der Like-Button gar nicht angeklickt wird (zu dieser Praxis läuft derzeit auch ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof EuGH). Das Netzwerk erhält somit Informationen über die Vorlieben der Nutzer, selbst wenn diese gar nicht in Facebook selbst aktiv sind. Das Gleiche geschieht auf Websites, die das Analysetool Facebook Analytics einsetzen.