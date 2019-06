In Zukunft könnten Daten von sogenannten Smart-Home-Geräten in der Verbrechensaufklärung eine größere Rolle spielen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU), hat dazu eine Beschlussvorlage erarbeitet, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet.



Darin heiße es: Digitalen Spuren komme "eine immer größere Bedeutung" bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen und terroristischen Bedrohungslagen zu. Sie sollten gesichtet und ausgewertet werden dürfen – wenn ein Richter dies anordnet.



Internetfähige Geräte – Smart-Fernseher, smarte Kühlschränke und Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder der Google-Assistent – zeichnen konstant Daten auf. Nach Einschätzung der Innenminister könnten diese Daten aufschlussreiche Informationen für die Sicherheitsbehörden bereithalten.



In der vergangenen Woche hatten sich dem Bericht zufolge die Innenstaatssekretäre von Union und SPD darauf verständigt, den Vorschlag Schleswig-Holsteins zu unterstützen. Die Innenminister tagen in der kommenden Woche in Kiel. Für ihre Pläne rechnen sie mit Widerstand von Datenschützern in Bund und Ländern.