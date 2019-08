Durch ein Datenleck sind Daten von Nutzern des Mastercard-Bonusprogramms "Priceless Specials" aus Deutschland zeitweise in einem Onlineforum aufgetaucht. Eine Tabellendatei listete unter anderem Namen und E-Mail-Adressen von Kunden auf. Daneben standen jeweils die ersten zwei und die letzten vier Zahlen der Mastercard-Kartennummern und in manchen Fällen auch die Anschrift und Telefonnummer der Kreditkarten-Nutzer.

Die Plattform des Bonusprogramms sei vorsorglich geschlossen worden, teilte Mastercard mit: "Wir nehmen Privatsphäre sehr ernst und untersuchen dieses Problem mit Hochdruck." Zugleich sagte das Unternehmen, es gebe keinen Zusammenhang mit dem Zahlungsnetzwerk von Mastercard.

Ein Stichproben-Check fand korrekte Daten unter den mehr als 89.400 Einträgen. Zugleich tauchte aber auch mehrfach der Name "Max Mustermann" auf. Die Liste enthielt zusätzlich Angaben dazu, ob Nutzer einen Newsletter und SMS-Benachrichtigungen abonniert hatten. Das Geburtsdatum und die Daten in der Spalte "Kunde seit" waren in der Tabelle unkenntlich.

Besonders gefährlich an solchen Datenlecks ist die Möglichkeit für Kriminelle, E-Mails zu fabrizieren, die täuschend echt aussehen, um sich Passwörter und weitere Informationen von Nutzern zu verschaffen.

Mastercard hatte "Priceless Specials" Anfang letzten Jahres in Deutschland eingeführt. Bei dem kostenlosen Programm bekommt man für Transaktionen Bonuspunkte, die gegen Prämien eingetauscht werden können.