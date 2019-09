In Hongkong leben auf 1.100 Quadratkilometern mehr als sieben Millionen Menschen. Die Stadt ist eines der asiatischen Finanzzentren. Nach dem Ersten Opium-Krieg nahm Großbritannien 1843 die Insel als Kronkolonie in Besitz. 1997 ging die Staatshoheit an die Volksrepublik China. Da China damals noch sehr viel unterentwickelter war als heute und die kommunistische Führung ein Interesse an Stabilität und einer weiter prosperierenden Wirtschaft in Hongkong hatte, willigte sie in den Verhandlungen mit Großbritannien ein, dass die Bürger der Stadt für weitere 50 Jahre nicht nur ihre bisherige Wirtschaftsweise beibehalten durften, sondern auch über Versammlungs- und Pressefreiheit verfügen – Rechte, die in der Volksrepublik nicht gelten.

Der völkerrechtliche Vertrag sah zudem vor, dass Peking sich nicht in die innenpolitische Belange Hongkongs einmischt. Anders als in der Volksrepublik ist auch das Internet in Hongkong frei. Facebook, Twitter, WhatsApp, die meisten Google-Dienste – sie alle sind auf dem chinesischen Festland gesperrt.



Viele Hongkonger befürchten, dass dies künftig auch in ihrer Stadt so sein wird. Einige Ereignisse der vergangenen Jahre stützen die Sorge: Peking-kritische Journalisten wurden gefeuert, Buchhändler entführt, die Wochen später im chinesischen Staatsfernsehen mit erzwungenen Geständnissen wieder zu sehen waren.