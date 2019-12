Im Rechtsstreit zwischen dem österreichischen Anwalt und Datenschutzaktivisten Max Schrems und Facebook hat der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof ein Gutachten vorgelegt, das weder europäische Regeln für Datenexporte für ungültig erklärt noch den ursprünglichen Kläger Schrems unzufrieden hinterlässt.



Generalanwalt Henrik Saugmansgaard Øe stellt in dem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten fest, dass die Standardvertragsklauseln für solche Datenexporte wirksam sind. Auf diese Klauseln beruft sich etwa Facebook, wenn es Daten europäischer Nutzer außerhalb von Europa verarbeiten lässt.



Zugleich stellte der Generalanwalt im Gutachten klar, dass die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung und die Kontrollbehörden verpflichtet seien, die Übermittlung von Daten zu stoppen, wenn die Datenschutz-Vorgaben nicht eingehalten werden. Danach könnte zum Beispiel die irische Datenschutzbehörde entscheiden müssen, ob aus ihrer Sicht Daten europäischer Nutzer in den USA ausreichend geschützt sind und im Zweifelsfall entsprechend eingreifen.

Der Datenschutzaktivist Maximilian Schrems wehrt sich dagegen, dass Facebook Irland, in dem sich der europäische Hauptsitz des US-Unternehmens befindet, Daten an den Mutterkonzern in den USA weitergibt. Schrems forderte deshalb von dem irischen Datenschutzbeauftragten, die Datenübermittlungen zu überprüfen. Schon 2013 hatte er einen ganz ähnlichen Rechtsstreit begonnen, der 2015 dazu führte, dass der Europäische Gerichtshof das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen für ungültig erklärt hatte, das die Übermittlung personenbezogener Daten an US-Unternehmen regelte. Schrems argumentiert, dass Facebook in den USA verpflichtet sei, Daten nationalen Behörden wie der Bundespolizei FBI zugänglich zu machen. Die Betroffenen könnten dagegen nicht gerichtlich vorgehen.



Das nun vorgelegte Gutachten beschäftigt sich zwar auch mit dem Safe-Harbor-Nachfolgeabkommen, Privacy Shield, das 2016 in Kraft getreten ist und Standards für den Umgang mit europäischen Informationen in den USA festlegt. Generalanwalt Øe formuliert im Gutachten mehrere Kritikpunkte am Privacy Shield, stellt aber zugleich klar, dass der Gerichtshof zur Klärung des aktuellen Verfahrens nicht über die Gültigkeit des Privacy Shields entscheiden müsse.



Schrems wertete das Gutachten trotzdem als Erfolg. Er sei glücklich über die Einschätzung des Generalanwalts, teilte Schrems mit. Das Gutachten sei ein "Schlag für die irische Datenschutzbehörde und Facebook sowie ein sehr wichtiger Schritt für die Privatsphäre der Nutzer". Facebook hingegen hob die Wichtigkeit der Standardvertragsklauseln hervor und begrüßte das Gutachten.



Der Oberste Gerichtshof Irlands hatte den Fall dem EuGH vorgelegt. Es soll unter anderem geklärt werden, ob die Standardvertragsklauseln einen ausreichenden Schutz von Grundfreiheiten und Grundrechten bieten. Entscheidend dafür ist wiederum die Frage, ob der EU-Beschluss dazu gültig ist.

Der zuständige Generalanwalt schlug in seinem Schlussantrag vor, dem irischen Gerichtshof zu antworten, dass die Prüfung der Fragen nichts ergeben habe, was die Gültigkeit des Beschlusses beeinträchtigen könnte. Die Luxemburger Richter sind nicht an die Gutachten der Generalanwälte gebunden, folgen diesen aber in vielen Fällen. Ein Urteil wird erst in einigen Wochen erwartet.