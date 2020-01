Es klingt dystopisch: Ein kleines New Yorker Unternehmen namens Clearview hat eine App entwickelt, mit der man jede Person im Netz identifizieren können soll – und das nur anhand eines Fotos. Es reicht aus, das Bild einer Person hochzuladen und schon spuckt die App ähnliche Fotos aus, inklusive Link auf die Quelle.

Möglich ist das dank einer Datenbank, in die rund drei Milliarden Bilder aus allen möglichen Quellen eingeflossen sind: Instagram-Selfies, Porträtfotos von der Website des Arbeitgebers, YouTube-Videos, Fotos von Nachrichtenseiten. Eine der größten Sammlungen ihrer Art – und vor allem interessant für Strafverfolgungsbehörden. Allein im vergangenen Jahr sollen 600 von ihnen begonnen haben, Clearview zu nutzen. So berichtet es die New York Times mit Verweis auf Unternehmensangaben, wobei nicht ganz klar ist, ob es sich dabei um 600 Behörden weltweit oder allein in den USA handelt.

Tatsächlich klingt beeindruckend, wozu das System bereits fähig sein soll: Beamte in Florida sollen mit seiner Hilfe etwa eine Diebin identifiziert haben. Dafür jagten sie Bilder aus einer Überwachungskamera durch die Clearview-App, die wiederum auf die Facebook-Seite der Frau verwies. Auf den dort angezeigten Fotos erkannte die Polizei dasselbe Tattoo, das auch die verdächtige Person auf der Überwachungskamera zierte.

Google traute sich nicht, Clearview schon

Noch scheint die App nicht für die Öffentlichkeit verfügbar zu sein. Doch stellt man sich vor, sie würde in die App-Stores von Google oder Apple gelangen und parallel würde ihre Datenbasis weiter wachsen, dann ist es nicht weit bis zu diesem dystopischen Szenario: Dass praktisch jederman jederzeit jede Person in der U-Bahn oder auf der Straße identifizieren kann – und umgekehrt auch stets fürchten muss, von jeder und jedem identifiziert zu werden. Die New York Times schreibt bereits von einem möglichen "Ende der Privatsphäre, wie wir sie kennen". Aber stimmt das wirklich?

Gesichtserkennung macht sich die Individualität unserer Gesichtszüge zunutze. Unser Gesicht ist wie ein Fingerabdruck, es macht uns eindeutig identifizierbar. Um es auch für Computer lesbar zu machen, übersetzt Software es in ein mathematisches Modell aus lauter Datenpunkten. Soll ein System nun herausfinden, ob ein Foto eine bestimmte Person abbildet, gleicht es diese Datenpunkte auf beiden Bildern ab. Daraus errechnet es die Ähnlichkeit, sprich: wie wahrscheinlich es ist, dass auf zwei Fotos dieselbe Person zu sehen ist. Das ist erst einmal nicht mehr als Mathematik.

Das ist das Szenario, vor dem alle Menschen, die sich mit Gesichtserkennung befassen, gewarnt haben. Florian Gallwitz, Professor für Medieninformatik

Solche Systeme gibt es schon länger. Google hat beispielsweise ein System namens FaceNet entwickelt (Schroff et al., 2015). Allerdings hatte der frühere Google-CEO Eric Schmidt schon 2011 gesagt, dass man die Technologie zurückhalte, da sie "in einer sehr schlechten Art und Weise" genutzt werden könne. Google hat also eine Grundlage gebaut, aber keine Suchmaschine für Gesichter veröffentlicht.

Die scheint nun Clearview geschaffen zu haben. Es überrasche ihn nicht, dass es ein solches Angebot nun gebe, sagt Florian Gallwitz, Professor für Medieninformatik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. "Das ist das Szenario, vor dem alle Menschen, die sich mit Gesichtserkennung befassen, gewarnt haben." Schon ein Start-up mit wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könne heute Trainingsdaten sammeln und ein Gesichtserkennungssystem aufbauen, wenn es nur genug Rechenleistung und Speicherplatz zur Verfügung habe. Clearview sei dafür ein Beispiel.

Dabei scheint die US-Firma einige Regeln gebrochen zu haben, um an die Daten für ihr Gesichtserkennungssystem zu gelangen. Sie hat unter anderem Bilder von Facebook und Twitter in der Datenbank gespeichert. Dabei verbietet Twitter ausdrücklich, Bilder von Nutzerinnen und Nutzern für Gesichtserkennung zu verwenden. Und Facebook erlaubt es nicht, die Seite automatisiert nach Inhalten zu durchforsten. Viele Leute würden es dennoch tun und Facebook wisse das, sagte Clearview-Gründer Huan Ton-That der New York Times. Von Facebook hieß es lediglich, dass man einen Verstoß gegen Nutzungsrechte prüfen werde. Wissenschaftler Gallwitz bezeichnet das Vorgehen von Clearview hingegen als "skrupellos".

© Michael Heck Lisa Hegemann Redakteurin im Ressort Digital, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Allerdings lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wie so oft, wenn Unternehmer behaupten, etwas Bahnbrechendes geleistet zu haben, bleiben auch diesmal einige, nicht ganz unwichtige Faktoren unbekannt.

Da ist etwa der Datensatz selbst. Clearview schreibt von drei Milliarden gesammelten Bildern. Das wäre sehr viel. Das Unternehmen selbst rühmt sich damit, dass seine Datenbank größer sei als die des FBI – was erst einmal nicht verwunderlich ist, wenn man das ganze Netz nach Bildern absucht. Allerdings ist zu vermuten, dass einige Gesichter mehrfach in dem Datensatz auftauchen. Heißt: Wären in dem System im Schnitt zehn Bilder zu einer Person zu finden, wären insgesamt 300 Millionen Menschen erfasst. Das wären immer noch sehr viele Menschen, keine Frage, aber dann wäre es eine Datenbank in der Größe der US-Bevölkerung – nicht knapp zwei Fünftel der Weltbevölkerung.