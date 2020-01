Apple hat bei der Verschlüsslung von iPhone-Backups laut einem Bericht dem Druck der Ermittlungsbehörden nachgegeben. Der Konzern habe Pläne, wonach Nutzer Backups ihrer Geräte im eigenen iCloud-Dienst künftig vollständig verschlüsseln können sollten, fallen gelassen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen.

Der Zugang zu einem verschlüsselten iPhone ist nur mit einem Passcode möglich. Der Schlüssel für in der Cloud gespeicherte iPhone-Backups ist allerdings ebenfalls in der Cloud hinterlegt. Damit können die Backups für Behörden entschlüsselt werden. Besonders sensible Informationen wie Gesundheitsdaten, Passwörter oder Zahlungsdaten werden dabei auch in der Cloud Ende-zu-Ende verschlüsselt und sind damit nur für die Nutzerinnen und Nutzer zugänglich.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump den Konzern unter Druck gesetzt. Seine Regierung helfe Apple in Handelsfragen und anderen Belangen "die ganze Zeit". Dennoch weigere sich der Konzern, Behörden den Zugang zu verschlüsselten Telefonen zu ermöglichen, "die von Mördern, Drogendealern und anderen gewalttätigen kriminellen Elementen" benutzt würden, kritisierte Trump.

Auch Barr kritisierte Apple

Vor Trump hatte schon US-Justizminister William Barr Apple vorgeworfen, "keine substanzielle Hilfe" bei der Aufklärung des Angriffs eines saudischen Offiziers auf einen Marinefliegerstützpunkt in Florida im Dezember geleistet zu haben. Er drängt den Konzern dazu, den Passwortschutz von zwei iPhones des Attentäters aufzuheben.

Apple hatte den Einbau einer Hintertür, um an Daten zu gelangen, immer wieder abgelehnt. Der Konzern entgegnete Barr, man habe binnen Stunden nach der ersten FBI-Anfrage am 6. Dezember "eine breite Auswahl an Informationen" bereitgestellt. In den Tagen danach habe Apple unter anderem auch im Speicherdienst iCloud gespeicherte Backups sowie Kommunikationsdaten zu mehreren Accounts geliefert.