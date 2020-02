Ob in der U-Bahn, auf einem Foto oder der Aufnahme einer Überwachungskamera: Gesichtserkennungssysteme sollen Menschen überall identifizieren können. Über den Einsatz wird daher kontrovers gestritten. So auch über die App des Unternehmens Clearview, die auf mehr als drei Milliarden Bilder in einer Datenbank zurückgreifen können soll. Bekannt geworden war die Firma Ende Januar durch einen Bericht der "New York Times". Gastautorin Amba Kak fordert vor dem Hintergrund der Veröffentlichungen, den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware zu pausieren. Kak ist Direktorin am AI Now Institute der New York University, das sich der Erforschung von sozialen und politischen Folgen künstlicher Intelligenz verschrieben hat.



Eine geheimnisvolle Gesichtserkennungs-App, die Strafverfolgungsbehörden in den USA bereits nutzen: Die Berichte über Clearview lesen sich wie eine Dystopie von George Orwell – und wirken wie genau das, wovor uns Datenschützer schon lange gewarnt haben.

So funktioniert die Clearview-App: Jeder Nutzer kann das Foto einer Person dort hochladen. Clearview durchsucht seine Datenbanken nach einer Übereinstimmung und spuckt, wenn eine gefunden wurde, detaillierte Informationen darüber aus, wer diese Person ist. Dafür bedient sich das System an Informationen, die es im Internet zusammengesammelt hat. Die Datenbanken sollen über drei Milliarden Fotos umfassen, behauptet Clearview selbst. Gewonnen haben will das Unternehmen diese Sammlung, indem es Webseiten wie Facebook, YouTube und Flickr gezielt nach Fotos von Gesichtern durchsuchte.

Der ohnehin schon bereits seit Jahren geführten Diskussion über Gesichtserkennungs-Technologie fügt dieser Fall mindestens drei Lehren hinzu:



Jenseits der Genauigkeit

Amba Kak, Direktorin am AI Now Institute der New York University © AI Now Institute

Erstens zeigt sie uns, dass wir davon wegkommen müssen, von Gesichtserkennungssystemen einfach nur mehr Genauigkeit einzufordern. Genauigkeit ist ohne Zweifel ein wichtiges Kriterium, um diese Systeme zu bewerten. Und zwar insbesondere, wenn sie zum Einsatz kommen, um Menschen zu identifizieren, die eine reale Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen könnten. Oder wenn sie über den Zugang von Menschen zu Dienstleistungen entscheiden.

Ein Beispiel: Das System für Echtzeitgesichtserkennung, das die Polizei von London testete und demnächst einsetzen will, wies bei der Identifikation von Menschen im öffentlichen Raum laut einer Studie der University of Essex eine Fehlerquote von 81 Prozent auf. Das Gesichtserkennungssystem stufte Passanten regelmäßig fälschlicherweise als Verbrecher ein – und sorgte dafür, dass diese Menschen belästigt, teils gar verhaftet wurden.



Über solche Fälle hinaus gibt es einen immer größeren Berg an Belegen dafür, dass Fehler derartiger Systeme gerade die Bevölkerungsgruppen am stärksten betreffen, die ohnehin schon gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt sind: schwarze Frauen etwa, gender minorities oder andere unterrepräsentierte Gruppen.

Das Beispiel Clearview zeigt uns nun aber, dass Systeme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sogar noch viel gefährlicher sein können, wenn sie funktionieren. Oder anders gesagt: Wenn wir unsere Kritik einzig und allein auf die Ungenauigkeiten von Gesichtserkennungssystemen konzentrieren, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht.