Facebook hat den Start seines neuen Dating-Dienstes in Europa verschoben. Medienberichten zufolge hatte ein irischer Datenschutzbeauftragter Bedenken an dem neuen Service geäußert. Eigentlich sollte die Kennenlern-Funktion "Facebook Dating" am Valentinstag am Freitag in Europa eingeführt werden. In den USA gibt es den Dienst schon seit September. Zuvor hatte es eine Testphase gegeben.



Die irische Datenschutzbehörde IDPC kritisierte, dass sie erst zehn Tage vor der geplanten Einführung in Europa davon erfahren habe. Facebook hätte es versäumt, der Behörde eine Datenschutzprüfung des Dienstes zu ermöglichen. Die Behörde inspizierte daraufhin die Zentrale von Facebook in Irland, um die Beschaffung der relevanten Unterlagen zu beschleunigen. Irland ist mit der Beobachtung von Facebook beauftragt, weil der Konzern in Dublin seine europäische Zentrale hat.

Facebook bestätigte die Verschiebung: Man wolle sich etwas mehr Zeit lassen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den europäischen Markt reif sei. "Wir haben sorgfältig gearbeitet, um strenge Sicherheitsvorkehrungen zu schaffen und diese Informationen mit der IDPC vor der Freischaltung geteilt", sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Mit "Facebook Dating" lassen sich unter anderem Instagram-Profile von Followern in eine "Secret Crush"-Liste einfügen.