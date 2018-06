1/8 Hoffnung ist süß: Die Helden Vanille und Hope © Square/Enix 2/8 Der Recke Snow ist ein Draufgänger im Trenchcoat © Square/Enix 3/8 Science-Fiction-Film oder Videospiel? Das ist in "Final Fantasy 13" nicht immer klar © Square/Enix 4/8 Die animierten Filmsequezen können sich sehen lassen – spielen leider nicht © Square/Enix 5/8 Ständig geht irgendwo die Sonne unter © Square/Enix 6/8 Wer spielt, tut es so: laufen, laufen, laufen, laufen, immer den einzigen Weg entlang © Square/Enix 7/8 Lightning, die Hauptperson des Spiels © Square/Enix 8/8 Im Haar des Piloten Sazh wohnt ein gelber Vogel. Viel mehr Humor gibt's nicht © Square/Enix

Eigentlich sollte hier stehen, man habe alles bis zum Ende durchgehalten. Die Stunden vor dem Fernseher, den Schneidersitz auf dem Parkettboden, den verkrümmten Rücken, die sorgenvolle Miene der Freundin, kurzum dieses Videospiel, auf das Millionen Fans seit vier Jahren gewartet haben: Final Fantasy 13 .

Aber es ging nicht.

22 Stunden und 37 Minuten, sagt die Spielstatistik. Eine Zeit, in der Lionel Messi etwa 17 Tore schießt, ein Flugzeug von Berlin nach Sydney fliegt oder Kafka zweimal sein Urteil schreiben könnte. Der Fairness halber muss an dieser Stelle vermerkt werden: Virtuelles Heldentum braucht einige Langmut in solchen Rollenspielen, die der Kenner RPGs nennt. Aber gleich ein neues Arbeitszeitmodell?

Denn auch nach so viel Zeit ist die Welt noch längst nicht gerettet. In Final Fantasy wird das Idyll Cocoon bedroht vom Paralleluniversum Pulse. Beide werden kontrolliert von kosmischen Überwesen, sogenannten Fal Cie, denen sich die Menschen wie Göttern zu Füßen werfen. Manchmal tragen sie einem Menschen eine Mission auf, bei deren Erfüllung dieser fürderhin als Kristall erleuchtet herumschweben darf oder zum Monster wird, sollte er scheitern.

Und so beginnt das Spiel: Cocoon hat Diener der Pulse Fal Cie in seinem Reich entdeckt. Tausende Bürger werden in eine Zwischenwelt deportiert, weil sie infiziert sein sollen vom Bösen. Unter ihnen ist Lightning, die Heldin des Spiels, eine Soldatin mit pinkfarbenem Haar. Sie entkommt und sucht sich Mitstreiter für die Schlacht: den Angeber Snow, den Piloten Sazh, den Waisenjungen Hope und Vanille, eine rothaarige Mangaversion von Paris Hilton , die kieksend durchs futuristische Dekor hopst. Mit diesem Personal entfaltet sich eine verworrene Geschichte von Verschwörung, Tod, Liebe, Mystik, Schicksal und Erlösung, durch die man sich in wechselnder Besetzung steuert.

Seitdem die Softwarefirma Square im Jahr 1987 den ersten Teil der Saga veröffentlichte, erzählen sie solche überdrehten Fantasy-Dramen. Es sind Videospielblockbuster, deren frühe Episoden vor Ideen, Witz und Innovation nur so sprühten und die sich mehr als 80 Millionen Mal verkauften. In Japan schaffen es die Soundtracks in die Hitparaden, es gibt eine Romanserie, alle Kostüme der Helden, Plastikfiguren, Sammelkarten. Die Final-Fantasy -Spiele sind dort berühmter als Harry Potter und Boris Becker zusammen. Vor zwölf Jahren kamen sie sogar weltweit ins Kino. Als nahezu fotorealistischer Animationsfilm.

Wer die Bilder dieses Films sieht, wird heute milde lachen. Final Fantasy 13 übertrifft sie spielend. Man könnte Stunden zubringen mit ausführlicher Landschaftsbestaunung; bewundern könnte man die Details der Kulissen, das bisweilen irrwitzige Monsterdesign, die bis in die 50.000 Haarspitzen lebendigen Charaktere. Ohne diese Betrachtungen hätte man allerdings auch wenig zu tun. Das Spiel erzählt sich meist von selbst, in optisch imposanten Rückblenden, Zwischenschnitten, in denen es dröhnt, blitzt, kracht und donnert, gelitten, geliebt, gekämpft und geredet wird. Wen so etwas freut, der erträgt noch den vierzehnten hoch auflösenden Sonnenuntergang und feuerwerkshellen Sternenhimmel, in den die Helden ihre Plattitüden hineinschmonzetten. Die anderen möchten dann spielen. Das geht so: