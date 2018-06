"Computer- und Videospiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen", vermeldete der Branchenverband Bitkom zur Gamescom im August 2010. Einer Bitkom-Studie zufolge spielt ein knappes Drittel aller Deutschen auf PC, Konsole und Smartphone. Doch nicht alle spielen das Gleiche: Jugendliche lieben Action-Spiele, Spieler über 20 Jahre bevorzugen Denk- und Strategiespiele. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es erhebliche Unterschiede beim Spielverhalten: Action-Games, zum Beispiel First-Person-Shooter, kommen bei 29 Prozent aller Männer gut an, aber nur bei 15 Prozent aller Frauen. Dagegen spielen Frauen häufiger in virtuellen Welten oder auf Facebook.

Hybridspiele haben in diesem ausdifferenzierten Markt beachtlichen Erfolg. Titel wie Mass Effect , Fallout oder Borderlands kombinieren geschickt die Genres Rollenspiel und Shooter, Professor Layton mixt Adventure mit Puzzle, Little Big Planet ist dank seines Editors geradezu eine Genre-Fabrik. Doch eines haben die Publisher bis heute nur ansatzweise versucht: Völlig unterschiedliche Genres zu einem Team-Erlebnis zu verschmelzen. Ein Multiplayer-Game also, in dem jeder Teilnehmer genau das Genre wählen kann, das ihm am meisten Spaß macht.

Immerhin gibt es dafür vielversprechende Ansätze. Ein Beispiel ist die Fantasy-Reihe Savage : Die Kämpfer beider Teams treten in der Third-Person-Perspektive gegeneinander an. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Kommandeurs und unterstützt sein Team aus der Vogelperspektive : Wie bei einem Echtzeitstrategiespiel erschließt er Ressourcen und gibt taktische Anweisungen.

Auch im Sci-Fi-Shooter Battlefield 2142 hat ein Spieler das strategische Kommando und lenkt ein Raumschiff, das als Team-Basis dient. Einen anderen Weg geht das noch unveröffentlichte Dust 514 . Das Besondere an diesem Ego-Shooter ist seine Anbindung an das komplexe und wirtschaftslastige MMO Eve Online ; beide Spiele stammen vom Entwicklerstudio CCP Games. Die Kämpfer in Dust 514 dienen den Flottenkapitänen in Eve Online als Infanterie: Jede Bodenoffensive wird Auswirkungen auf das gesamte Universum haben, sagt CCP-Chef Hilmar Pétursson . Auf einen direkten Kommunikationskanal zwischen beiden Spielen will Pétursson allerdings verzichten: Zu unterschiedlich sind die Spielverläufe.