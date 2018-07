Eigentlich wollte Tim Schafer für sein neues Computerspiel nur 400.000 Dollar einsammeln. Aber keine 24 Stunden später lagen schon eine Million auf dem Konto von Double Fine Productions, und es wird immer mehr. Die Produktion ist gesichert und die Social-Finanzierungsplattform Kickstarter hat einen neuen Rekord.

Mittwoch Mittag kalifornischer Zeit stellte Schafer sein Projekt Double Fine Adventure auf der Crowd-Finance-Seite Kickstarter.com der Allgemeinheit vor und bat um Spenden, damit das Projekt realisiert werden kann. Geplant ist eine Reminiszenz an die 90er Jahre.

Damals erlebten die so genannten Point & Click-Adventure auf dem PC ihre Blütezeit. Der Spieler klickt teils gut versteckte Objekte auf dem Bildschirm an und löst Aufgaben oder sammelt Informationen, um damit die Geschichte immer weiter voranzutreiben.

Der Deal, den Schafer der Gaminggemeinde vorschlägt, ist ganz einfach: Wer mindestens 15 Dollar spendet, kann eine Kopie des Spiels aus dem Internet laden, so bald es fertig wird. Wer 50.000 Dollar gibt, findet sich als eigener Charakter in dem Spiel wieder, dazwischen und darüber ist jeder Betrag möglich und das Engagement wird mit verschiedenen Schmankerln versüßt.

Für 20.000 Dollar gibt es ein Abendessen mit anschließender Bowlingnacht mit dem ganzen Team und den Chefs. Daneben bekommen alle Unterstützer des Projekts einen monatlichen Videoeinblick in den Fortgang der Entwicklungsarbeiten in den Büros in San Francisco . Sie chatten online mit den Entwicklern und untereinander, suchen als Betatester Fehler und machen Verbesserungsvorschläge.

Zinsen, eine Gewinnbeteiligung oder Firmenanteile wie bei einer klassischen Wagnisfinanzierung gibt es auf Kickstarter nicht. Im Falle von Double Fine Productions wird nach Aussage von Schafer überschüssiges Kapital investiert, um weitere Versionen zu entwickeln, etwa für Apples Mac-Computer oder Mobilversionen für iPhone und iPad. Zurückgezahlt wird nichts.

Der Erfolg des Spiels ist auch ein warmer Regen für Kickstarter, die fünf Prozent der gespendeten Gelder als Provision behalten. 2008 in New York gegründet und unter anderem finanziert durch Twitter-Mitgründer Jack Dorsey ging die Seite im April 2009 online. Seitdem verändert sie die Welt der industriellen Entwicklung.