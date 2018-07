Die Hemmschwelle ist denkbar niedrig, das nächste Spiel im Nu auf dem Smartphone: Gerade mal 79 Cent kosten Titel wie Angry Birds , Cut the Rope und Fruit Ninja im App Store, und sie verkaufen sich millionenfach. Im Meer der Gratis- und Billig-Apps fallen höhere Preise eher unangenehm auf. Das unabhängige Entwicklerstudio Tigerstyle Games ließ sich davon nicht abschrecken: Waking Mars , ein Forschungsabenteuer auf dem Roten Planeten, kostete in den ersten zwei Monaten 4,99 Dollar. Dennoch verkaufte sich das Spiel in diesem Zeitraum rund 44.000 Mal, wie die Entwickler auf ihrer Website offenlegen .

Der vergleichsweise hohe Preis ist nicht die einzige Besonderheit des Games. Aus Sicht der Entwickler hat sich die Spielidee bewährt: Noch 2012 wird Waking Mars für PC, Mac und Linux erscheinen .

Tigerstyle Games ist nicht das einzige Studio, das Smartphones als Experimentierplattform nutzt. Auch andere Indie-Firmen veröffentlichen zunächst für iOS und Android. Wenn die Spiele dann Erfolg haben, werden sie auf andere Plattformen portiert. Die Superbrothers etwa brachten 2011 Sword & Sworcery EP auf iPhone und iPad. Nachdem das Pixel-Abenteuer geradezu hymnische Rezensionen eingefahren hatte , wurde es im April 2012 auch für PC veröffentlicht.

Bislang vor allem von Groß nach Klein

Ähnlich ging das Indie-Studio Red Wasp Design vor: Die iOS-Version des Rollenspiels Call of Cthulhu: The Wasted Land erschien im Januar, die PC-Fassung folgte im März . "Die rundenbasierten Taktiken sollten tatsächlich besser zum PC passen", schrieb das Gamesblog Rockpapershotgun in Erwartung des Spiels , "auf dem kleinen Smartphone-Touchscreen war die Anwahl von Einheiten und Zielen etwas problematisch."

Der Weg vom Smartphone auf den PC ist bislang vergleichsweise selten: Er war bis jetzt vor allem Bestsellern wie Angry Birds oder Flight Control vorbehalten. Große Firmen wie Electronic Arts oder Ubisoft wählen meist die umgekehrte Richtung: Sie nehmen Franchises wie Fifa oder Splinter Cell , die auf PC und Heimkonsole bekannt geworden sind, um sie dann als Mobile Games herauszubringen.

Viele große Spielemarken werden inzwischen auch zeitgleich auf allen verfügbaren Plattformen veröffentlicht. Auch Indie-Hits wie Minecraft oder Osmos debütierten auf dem PC, ehe sie als Smartphone-Apps ihren Siegeszug fortsetzten.

Dass Entwickler wie Superbrothers oder Red Wasp Design anders vorgehen, hat nachvollziehbare Gründe. "Die Einstiegshürde ist bei iOS extrem niedrig, und es gibt nur einen bedeutenden Distributionskanal für ein überschaubares Hardware-Set", sagt David Kalina von Tigerstyle Games. "Dagegen muss die Spieleproduktion für PC und Mac eine sehr viel größere Bandbreite an Hardware, Bildschirmauflösungen und Eingabegeräten abdecken."