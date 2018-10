Name : Dream of Pixels von Dawn of Play

Inhalt : Die Grundidee ist so simpel, dass man sich fragt, warum es 28 Jahre gedauert hat, bis jemand darauf kam: Tetris funktioniert auch rückwärts. Dream of Pixels heißt die Variante des Spieleklassikers. Statt wie im Original die herabfallenden Klötzchen so anzuordnen, dass sie am Boden eine Reihe bilden, müssen sie in Dream of Pixels aus einer langsam sinkenden Klötzchenwolke so herausgelöst werden, dass möglichst viele komplette Reihen der Wolke verschwinden. Erreicht die Wolke trotzdem irgendwann den Boden, ist die Runde vorbei.

Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Elemente zum richtigen Zeitpunkt aus der Wolke zu lösen. Wie das Element aussieht, das als nächstes entfernt werden soll, wird immer am oberen Bildschirmrand angezeigt. Wer dann aber wahllos irgendwelche Steine antippt und so aus der Wolke holt, hinterlässt einzelne Klötze. Die rücken nur dann zurück in die Wolke und werden wieder nutzbar, wenn der "luftleere" Raum über ihnen abgeräumt wird.

Die slowenischen Entwickler von Dawn of Play haben sich dazu entschieden, dem Tetris -Prinzip etwas von seiner Hektik zu nehmen. Die Klötzchenwolke senkt sich in den ersten Runden nur langsam, alles sieht ein wenig aus wie in Watte gepackt. Der Sound erinnert an Musik von Meditations-CDs. Der Titel des Spiels soll Programm sein. Am Ende jeder Runde heißt es " Dream over ".

Nebenbei: Hätten die Entwickler die klassische Tetris -Musik verwendet und sie einfach rückwärts abgespielt, hätte auch das durchaus gepasst. Wir haben das spaßeshalber mal getestet, mit der MP3-Datei einer Pianoversion der berühmten Tetris-Melodie und dem Audio-Player von Audacity. Das Ergebnis ist dem Original nicht unähnlich, hat aber einen ganz eigenen Reiz.

Dream of Pixels soll aber mehr sein als die bloße Adaption einer Idee. Deshalb gibt es fünf verschiedene Spielmodi . Neben der normalen Variante gibt es einen Puzzlemodus, in dem der Spieler ganz ohne Zeitdruck eine Klötzchenwolke mit vorgegebenen Elementen aus je vier Klötzchen abbauen muss. Falsch machen kann man dabei zunächst nicht viel, der Schwierigkeitsgrad nimmt nur langsam zu.

Die Varianten Pro , Nightmare und Shattered Dream müssen erst durch Erfolge im normalen Modus freigespielt werden und sind nicht ganz so einfach wie die ersten Level im Standardmodus.