Sanft rollt das Segelschiff in der Dünung hin und her. Ein Papageienschwarm fliegt über das türkisfarbene Wasser, erreicht den Strand und verschwindet zwischen dichter Vegetation. Von der Uferlichtung zieht sich eine Reihe Bretterhütten den Hang hinauf, im Schatten sitzen bärtige Gesellen und trinken Rum. Niemand bemerkt die Gestalt mit dem kapuzenverhüllten Gesicht, die in einer Baumkrone kauert und von dort das Kastell auf dem Hügel beobachtet.

Das neue Assassin's Creed spielt im Goldenen Zeitalter der Piraterie. Anfang des 18. Jahrhunderts beherrschten Freibeuter wie Blackbeard Teile der Karibik und machten den Kolonialmächten Spanien und Großbritannien schwer zu schaffen; sie plünderten Schiffe, befreiten Sklaven und setzten sich auch teilweise für eine klassenlose Gesellschaft ein.

Historische Umbruchphasen wie diese sind das Markenzeichen der Action-Serie: Sie gastierte bereits im Jerusalem der Kreuzzüge, im Italien der Renaissance, im osmanischen Konstantinopel und im Amerika des Unabhängigkeitskrieges. AC IV: Black Flag gräbt fröhlich weiter in der Geschichtstruhe. Und findet dabei reichlich Kulissen, vor denen sich der Machtkampf zwischen dem edlen Assassinen- und dem bösen Templerorden weitererzählen lässt.

Gebrochen wird die Historie dabei wieder durch den serientypischen Sci-Fi-Aspekt, denn sämtliche Ereignisse im Piratenreich werden von einem Supercomputer simuliert.

Der Protagonist von Black Flag heißt Edward Kenway. Wer mit der Serie vertraut ist, dem wird dieser Name bekannt vorkommen: Edward ist der Vater von Haytham Kenway und Großvater von Ratonhnhaké:ton, den beiden Hauptfiguren von Assassin's Creed III. Schon als Junge wird Edward mit den Kampftechniken der Assassinen vertraut gemacht, schlägt dann aber eine Karriere als Pirat ein. Dort trifft er auch auf besagten Blackbeard, bürgerlich: Edward Thatch, und andere Freibeuter wie Benjamin Hornigold, Anne Bonny oder Calico Jack. Recht bald kommt Edward in den Besitz eines eigenen Segelschiffs. So kann er selbst auf Raubzug gehen und Schätze in der weitläufigen Inselwelt suchen.

Nummer vier ist eigentlich Teil dreizehn

Auch wenn es die "IV" im Titel trägt, ist Black Flag das mittlerweile 13. Spiel der Serie, alle Spin-Offs und Teilfolgen eingerechnet. Diese Fülle an Veröffentlichungen ruft zunehmend Kritiker auf den Plan: Sie werfen Hersteller Ubisoft vor, nur die Kulissen zu wechseln, das grundlegende Spielprinzip (Schleichen, Klettern, Meucheln, Kämpfen) aber bestenfalls graduell zu verändern.

Die daraus resultierende Übersättigungsgefahr haben die Netzkomiker von Mega64 recht deutlich auf den Punkt gebracht: Sie verfrachten Assassinen kurzerhand in Call-of-Duty-Szenarios nach Afghanistan oder gar in Stanley Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum.

Mit Black Flag beweist Ubisoft nun allerdings, dass es durchaus zu Neuerungen bereit ist. Die Seefahrt nimmt einen prominenten Platz ein – schon allein deshalb, weil die Spielwelt gewaltige Ausmaße besitzt. Wichtigste Stützpunkte sind die Städte Havanna, Kingston und Nassau; daneben gibt es unzählige, teils unbewohnte Inseln, die sich ansteuern lassen. Will Edward dort nach versteckten Schätzen oder Material für seine Ausrüstung suchen, hechtet er mit elegantem Kopfsprung von Bord und schwimmt an Land.