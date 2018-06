Prinzessin Aurora ist krank, sie stirbt bald an den Folgen. In der Traum- und Sagenwelt Lemuria erwacht sie zu neuem Leben. Doch dunkle Kreaturen versperren Aurora den Weg. Die schwarze Königin hat Lemuria unterjocht und Sonne, Mond und Sterne gestohlen. Auf der Suche nach einem Weg zurück in ihre eigene Welt trifft die kindliche Prinzessin auf ein Feenwesen und Freunde. Mit ihnen gemeinsam stellt sie sich der Gefahr.

Child of Light ist ein Genre-Mix aus Jump’n’Run und japanischem Rollenspiel in 2D, und bietet sowohl erfahrenen Gamern als auch Einsteigern märchenhafte Unterhaltung. Und das Beste: Es verzichtet gänzlich auf martialische Inszenierungen und auf explizite Gewalt.

Mit Child of Light werden alte Gewohnheiten entstaubt



Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Das Entwicklerstudio Ubisoft Montreal steht bislang vor allem für Taktik- und Actiontitel wie Splinter Cell, Assassin’s Creed, sowie das kommende Watch Dogs. Mit Child of Light folgt ein Titel, der mit diesen Gewohnheiten bricht. Prinzessin Aurora mutet unter den Superagenten, den Haudegen und Assassinen so fremd an wie eine Sonnenblume im Fleischregal. Überhaupt setzt sich das Spiel angenehm von den Sehgewohnheiten der Spielecommunity ab.

Dafür wird es höchste Zeit. Denn Protagonistinnen ohne Atombusen sind in der Videospieleszene bis heute noch immer eine exotische Seltenheit. Selbst vermeintlich unschuldige Spieleklassiker wie Super Mario würden den Bechdel-Test bezüglich der Rolle von weiblichen Figuren in fiktionalen Werken nie bestehen. Dabei ist laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) beinahe jeder zweite der 23 Millionen deutschen Spieler eine Frau. Das hat die Branche erkannt und setzt nun neue Akzente, die mit den alten Gewohnheiten aufräumen.

Eine Liebeserklärung an Kunst und Videospiele zugleich

Dass die Komposition nicht gleich perfekt gelingt, sei verziehen. Child of Light nimmt sich viel vor, zu viel vielleicht. Ein begehbares, interaktives Gemälde habe man schaffen wollen, eine Liebeserklärung an die Kunst und an Videospiele zugleich, sagt der Creative Director Patrick Plourde über das Märchenspiel. Das Land Lemuria und alle Wesen, die dem Spieler darin begegnen, wurden von Hand gezeichnet. Sämtliche Dialoge sind in Reimen verfasst.

Darin liegen Stärke und Schwäche des Spiels zugleich. Child of Light ist mit Liebe zum Detail gestaltet und gefällt durch seinen ungewöhnlichen, irgendwo zwischen Jugendstil und Walt Disney angesiedelten Zeichenstil. Besonders toll: Auroras feuerrote Mähne, die mit dem Wind weht, während wir in ihrer Rolle federleicht durch die Lüfte und die Kronen von riesigen Bäumen schweben.



Wunderbar, wären da nur die penetrant nervenden Reime nicht: die wirken erzwungen, sind meist fürchterlich schief und halten sich nicht an die Metrik – im Deutschen übrigens so wenig wie im englischsprachigen Original. Hier hätte sich Ubisoft lieber einen anderen Schreiber gesucht – oder auf die Reime ganz verzichtet.



Ein Spiel für Paare und Eltern



David Schmidt David Schmidt ist Community-Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Nach kurzer Eingewöhnung sieht man darüber aber gerne hinweg. Nicht nur der geringe Ladenpreis von knapp 15 Euro macht das möglich. Child of Light sieht nämlich toll aus, ist unheimlich atmosphärisch und macht auch zu zweit Spaß: In der Rolle des Feenwesens Igniculus begleitet der zweite Spieler den ersten, spendet Licht und löst einfache Rätsel. Wer nach einem Spiel sucht, das er mit seinem Kind oder dem Partner spielen kann, wird mit Child of Light zufrieden sein.

Dank des zwar nicht zu komplexen, doch aber ausgetüftelten Stammbaummenüs gewinnt Child of Light zudem eine für Rollenspielveteranen ansprechende strategische Komponente. Wirklich schwer wird das Spiel aber nie. Die rundenbasierten Kämpfe funktionieren nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip und können, müssen aber nicht zur Perfektion gebracht werden. Dann bleibt auch mehr Zeit, die malerische Märchenwelt zu genießen.



"Child of Light", PC, Xbox One/360, PlayStation 3/4, Wii U, circa 15 Euro