1/14 Dragon Age - Inquisition: Story und Charaktere waren schon immer eine Stärke der Rollenspiele aus dem Hause Bioware. Für ihr neues Fantasy-Epos orientieren sich die Kanadier am Millionenhit Skyrim, offene Spielwelterforschung soll sich mit linearen Handlungsereignissen abwechseln. Die Kämpfe sehen nicht nur spektakulär aus, die taktische Kamera-Ansicht bietet dem Spieler die nötige Übersicht bei der Schlachtplanung seiner vierköpfigen Heldengruppe. 2/14 Far Cry 4: Der psychopathische Bösewicht Vaas scheint im nächsten Spiel der Far-Cry-Serie einen würdigen Nachfolger zu erhalten. Der Offene-Welt-Shooter hat neben einem markanten neuen Fiesling auch tolle Aussichten zu bieten, Schauplatz ist die Himalaja-Gebirgsregion. Bei der Eroberung feindlicher Stützpunkte kommt es auch auf Planung und Schleich-Raffinesse an. 3/14 Mittelerde - Mordors Schatten: Die Fantasy-Welt von Tolkiens "Der Herr der Ringe" dient als Schauplatz für ein kampfbetontes Actionspiel mit einer faszinierenden strategischen Komponente: Die Führungshierarchie in Saurons Armee wird im Detail simuliert, durch die Beeinflussung individueller Uruk-Persönlichkeiten unterwandert Held Talion die feindlichen Streitkräfte. 4/14 Evolve: Nicht nur die vier Monsterhäscher sind Spieler, auch das gejagte Ungetüm wird von einem Mitmenschen gesteuert. Der unberechenbare Spielablauf erhält durch verschiedene Monster und Charakterklassen eine taktische Note. Ohne Teamwork hat das Quartett wenig Chancen gegen das immer stärker werdende Jagdopfer. © Take Two Interactive 5/14 Sunset Overdrive: Hyperaktiv flott, bunt und stets augenzwinkernd geht es in diesem Xbox-One-exklusiven Mutanten-Gemetzel zu. Im Kampf gegen die Gegnerhorden sind behände Manöver bei kreativer Ausnutzung der Umgebung genauso wichtig wie rohe Waffengewalt. Im kooperativen Modus finden sich bis zu acht Spieler zusammen, um die ungestüme „Awesomepocalypse“ zu überstehen. © Insomniac Games 6/14 Legend of Zelda: Die kurze Vorstellung des neuen Legend-of-Zelda-Abenteuers für Wii U war ein klarer Fall von „Liebe auf den ersten Blick“. Stilistisch bewegt sich die offene Spielwelt ins Grenzgebiet zwischen Bilderbuch, Manga und Impressionismus. Angesichts all der realistischen, grimmigen und düsteren Spielwelten ist die bezaubernde Zelda-Landschaft das reinste Labsal. 7/14 Rainbow Six: Wohnhaus-Schauplatz statt offener Welt, Geiselbefreiung statt Weltkrieg: Das Comeback der Rainbow-Six-Serie demonstriert wie spannend Team-Action im kleinen Maßstab sein kann. Beim Duell zweier Fünfer-Gruppen gibt es detailliert-zerstörbare Umgebungen und konsequente Todesfälle: Kugelsiebe scheiden für den Rest der Partie aus. © Ubisoft 8/14 No Man´s Sky: Ein britisches Miniteam macht ernst mit den unendlichen Weiten des Weltraums: In einem prozedural generierten Universum startet jeder Online-Spieler auf einem anderen Planeten, erforscht dessen Ökosystem und geht dann auf Entdeckungsreise von Welt zu Welt. © Hello Games 9/14 Splatoon: Nintendo arbeitet an einer charmanten Alternative zu realistisch anmutenden Online-Shootern. Splatoon ballen zwei Teams mit farbiger Tinte um sich um die Mehrheit der Level-Quadratmeter markiert. Wer beim intensiven Übertünchen in die Farbe des Gegners tappt kommt langsamer voran, dafür lässt sich die eigene Tinte für blitzschnellen Transport nutzen. © Nintendo 10/14 Mario Maker: Wer wollte nicht schon immer mal sein eigenes Super Mario Bros.-Spiel basteln? Mit diesem unkomplizierten Baukasten gelingen neue Levels, die sich dann gleich austesten lassen. Grafisch gibt es die Wahl zwischen klassischem 8-Bit-Look und dem modernen Stil von New Super Mario U. © Nintendo 11/14 Ori and the Blind Forest: Klassiker wie Super Metroid inspirierten dieses märchenhafte Action-Adventure. Ori und sein Begleiter Sein erkunden eine zauberhafte Welt und lernen dabei immer mehr Sonderfähigkeiten dazu. Spielerisch erwartet Xbox-One – und PC-Nutzer eine Mischung aus Plattform-Geschicklichkeit, Puzzles und Kämpfen. © Microsoft 12/14 Shape Up: Herkömmliche Fitness-Spiele sind zu lahm und langweilig für richtige Zocker. Meint zumindest Ubisoft – und entwickelt eine Mini-Game-Sammlung auf Xbox One (Kinect erforderlich), welche mit grafisch witzigen Wettkämpfen und Rekordjagd zur Körperertüchtigung anspornt. 13/14 Inside: Die Entwickler des melancholischen Monochrom-Meisterstücks Limbo enthüllten ihr neues Action-Adventure, das Anfang 2015 auf der Xbox One debütieren soll. Der erste Trailer von Inside zeigt eine nur geringfügig buntere Kulisse, Spielfigur und Stimmung erinnern auf den ersten Blick an Limbo. © Playdead 14/14 Just Dance Now: Dieser Ableger der Tanzspielreihe Just Dance verwandelt iOS- und Android-Smartphones in Bewegungssensoren: App laden, Handy gut festhalten, auf einem separaten Computer JustDanceNow.com ansteuern und abhotten. Eine „unbegrenzte“ Anzahl von Spielern soll zusammen tanzen können.

Es passt irgendwie, dass sich die Videospiele-Branche zum alljährlichen Messe-Tamtam E3 in Los Angeles trifft. Ähnlich wie die Filmindustrie setzt das Games-Gewerbe verstärkt auf Fortsetzungen und vertraute Marken, stetig steigen visuelle Qualität und Produktionsbudgets seiner Blockbuster. Neben reichlich virtuellen Materialschlachten präsentierten die Spieleentwickler dieses Jahr einige originelle Experimente, neu abgemischte alte Bekannte und einen Mario-Baukasten.

Nach dem Schaukampf um die neuen Microsoft- und Sony-Konsolen im Vorjahr wirkte die E3 2014 vergleichsweise unaufgeregt. Die Spielestudios hatten viele Titel schon im Vorfeld der Messe angekündigt. Trotzdem überraschte, wie viele der Highlights erst 2015 erscheinen. In diese Kategorie gehören einige exklusive Leckerbissen, die sich nur auf einer bestimmten Konsole abspielen lassen: Der Master Chief soll's in Halo 5 für die Xbox One richten, auf den Schultern des Uncharted-4-Helden Nathan Drake ruhen die Hoffnungen der Playstation 4. Das stilvolle Open-World-Zelda könnte der Retter für die Wii-U-Verkaufszahlen werden.

Den letztes Jahr veröffentlichten Konsolen mangelt es so noch immer an zugkräftigen Games. Die Liste der Premium-Spielemarken, die sich erst 2015 wieder blicken lassen, ist ebenfalls lang: Von Star Wars: Battlefront bis Metal Gear Solid V, von Tomb-Raider-Lara bis Arkham-Knight-Batman lässt man sich Zeit.

Was sind die Trends von morgen?

Seit einiger Zeit warten Spieler darauf, dass Nintendo ins Geschäft der Nahfeldkommunikationsfigürchen einsteigt. Das hat Nintendo im Rahmen einer Videoausstrahlung am ersten Messetag offiziell bestätigt. Das Vorbild sind die Serien Skylanders und Disney Infinity, bei denen der Kauf von NFC-Chip-bestückten Spielzeugfiguren neue Inhalte und Funktionen in Videospielen freischaltet. Nintendo demonstrierte sein amiibo-Figurensystem am Beispiel des kommenden Prügelspiels Super Smash Bros. für die Wii U: Nachdem eine Mario-Figur mit dem Gamepad in Berührung gebracht wurde, tauchte das Firmenmaskottchen als Charakter im Videospiel auf.

Auffällig war auf der E3 die Anzahl der Neuheiten mit kooperativem Vier-Spieler-Modus: Ob bei den Plattform-Puzzles von Little Big Planet 3, den Attentätergrüppchen von Assassin's Creed Unity oder der Heldenschar in Fable Legends, die Quartett-Bildung ist das Gebot der Stunde. Spiele wie Evolve oder Nintendos Splatoon setzen ohnehin ganz auf Mehrspielerpartien.

Die Entwickler bedienen sich im Spiele-Altersheim

Mit den Virtual-Reality-Brillen von Facebook (Oculus Rift) und Sony (Project Morpheus) setzen gleich zwei Konzerne auf die Zukunft virtueller Realität. Verursachten die Brillen in den neunziger Jahren noch Nackenstarre und Kopfschmerzen, sorgen ausgefeilte Lagesensoren und moderne Displays heute dafür, dass der Anwender weitgehend schmerz- und schwindelfrei in 3-D-Welten versinken kann. Um die Prototypen mit Demo-Software scharten sich in L.A. Menschentrauben. Komplexe Spiele werden bislang noch nicht für die Brillen entwickelt.

Ungewohnte Ausmaße nimmt die Plünderung der Spiele-Altersheime an. So präsentierte Microsoft für die Xbox One überarbeitete Versionen der Halo-Serie. Sony recycelt für die Playstation 4 sein vielleicht bestes PS3-Spiel The Last of Us in einer aufgehübschten Remastered-Version. Pioniere wie das Action-Rollenspiel Gauntlet und das notorisch gewalttätige Mortal Kombat werden ebenfalls mit neuen Fortsetzungen bedacht. Sogar das Comeback des Ego-Shooter-Pioniers Doom ließ sich mit einem ersten, wenig aussagekräftigen Trailer blicken.