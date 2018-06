Kann man etwas archivieren, das sich mit jedem Artikel, jedem Kommentar und jedem Smiley bereits wieder verändert hat? Brewster Kahle versucht seit 1996 genau das. Er ist die treibende Kraft des Internet Archive. Auf dessen Seite können Besucher zum Beispiel mit der Wayback Machine auf längst gelöschten Internetseiten vergangener Tage herumklicken. Mittlerweile hat das Archiv um die 435 Milliarden Schnappschüsse von Internetseiten gesammelt. Aber Kahle und seine Mitarbeiter wollen nicht nur das Web archivieren, sondern möglichst viele digitale Kulturgüter.



In der vergangenen Woche stellten sie ihre Zukunftspläne vor: Das Internet Archive will künftig auch so flüchtige Medieninhalte wie Werbespots politischer Parteien für die Ewigkeit bewahren. Außerdem plant Kahle, das Musik-Archiv auszubauen und mehr Bücher einzuscannen. Er wolle zusammen mit seinen Mitarbeitern und Internetnutzern "Bibliotheken errichten", sagte er der New York Times. Neben Websites, Musik und Büchern gehören dazu auch Computerspiele. Die jüngste Abteilung des Archivs ist praktische eine Spielhalle.



Auf der Seite The Internet Arcade können Besucher seit diesem Sonntag mehr als 900 Arcade-Klassiker im Browser spielen. Arcade-Spiele sind die ersten Videospiele. Sie liefen seit den siebziger Jahren zunächst auf Automaten in sogenannten Spielhäusern. Spieler zahlten mit Münzen. Die Grafik der Titel war meist so simpel wie das Spielprinzip. Das erste erfolgreiche Arcade-Spiel und damit Videospiel überhaupt war Pong. Mit dem Beginn der Konsolenzeit liefen viele der Arcade-Titel dann auch in Wohnzimmern, zum Beispiel auf Geräten wie der Magnavox Odyssey oder dem Atari 2600.

Ohne Münzwurf läuft es nicht

Unter den Spielen auf den Seiten von The Internet Arcade befinden sich Klassiker wie eben Pong, Pac-Man und Street Fighter II. Viele der Titel werden den meisten Besuchern aber völlig unbekannt sein, manche sind 40 Jahre alt.

Der Großteil der Spiele wird mit den Pfeiltasten, der Leertaste und ein paar Funktionstasten gesteuert. Bei einigen ist auch ein Joystick nötig. Wie bei einem Besuch in einer echten Spielhalle muss der Spieler am Anfang mit Münzen bezahlen. Er tut dies, indem er die Nummerntaste fünf drückt. Dann kann es losgehen.



Screenshot von der Internet Arcade © Screenshot ZEIT ONLINE

Das Internet Archive zählt Videospiele schon länger zum schützenswerten Gut. Erst im Dezember 2013 hatten die Macher des Großprojekts den Console Living Room eröffnet, eine Art digitales Wohnzimmer, in dem Besucher Hunderte von Konsolentiteln auf ihrem PC spielen konnten. The Internet Arcade geht nun einen Schritt zurück in der Videospielhistorie und bringt die Arcade-Klassiker auf den heimischen Rechner.

Die Spiele laufen dabei allesamt im Browser. Für die Emulation sorgt JSMESS, ein Programm, das bereits seit Jahren alte Spiele auf neue Geräte überträgt. Doch die Emulation kostet Ressourcen: Um wirklich flüssig spielen zu können, sind ein leistungsfähiger Computer und ein aktueller Browser nötig. Das ist umso irritierender, als die Spiele Jahrzehnte alt sind und dementsprechend auf nach heutigen Maßstäben lächerlich schwachen Computern liefen.

Am Montag war die Seite zeitweise nicht erreichbar, möglicherweise waren die Server dem Ansturm der Arcade-Fans nicht gewachsen.