Let's-Play-Videos sind beliebter denn je. Millionen Menschen verfolgen auf YouTube oder Twitch, wie einzelne Spieler sich durch digitale Welten schießen und rätseln und ihr Erlebnis kommentieren. Die Streaming- und Aufnahmefunktion der neuen Konsolen hat Let's Plays zum Durchbruch verholfen, die Zahl der Kanäle steigt rasant. Ein anderes Medium geriet dadurch zuletzt etwas in den Hintergrund: Machinima, mittels Computerspielen erstellte Animationsfilme, die ihre Wurzeln in den Achtziger Jahren haben. Dank Grand Theft Auto V kommen die Filme jetzt wieder zurück. Das Potenzial ist riesig.



GTA V erschien schon im Herbst 2013, allerdings nur für die PlayStation 3 und Xbox 360. Ein Jahr später kamen die Fassungen für PS4 und Xbox One. Seit zwei Wochen ist nun die PC-Version im Handel. Für viele Rezensenten ist sie die ultimative Fassung des Open-World-Epos. Und nur sie enthält den Rockstar Video Editor, der das Spiel zum Sprungbrett für Nachwuchsregisseure macht. Das Tool ist tatsächlich einfach zu bedienen; schon mit geringem Aufwand lassen sich erstaunliche Effekte erzielen. Aber zeigt sich das auch in der Qualität der Filme?

Machinima erfordert Arbeit

Verglichen mit Let's Plays bedeuten Machinima viel Aufwand. Wer Vorzeigbares schaffen will, muss sich mit Schnitt, Vertonung und Spezialeffekten auseinandersetzen. Dazu kommen erzählerische Aspekte wie Drehbuch, Komposition und Kameraeinstellungen, die aus einem einfachen In-Game-Video einen Film machen. Machinima-Produzent wird man nicht nebenbei.

Noch Ende der Neunziger mussten die Enthusiasten an Game-Engines herumschrauben, um Kameras zu positionieren und Szenen mitzuschneiden. Klassiker wie das in Quake entstandene Diary of a Camper und die auf Halo basierende Science-Fiction-Serie Red vs. Blue konntenanfangs nur dank zahlreicher Tricks gedreht werden. Erst später begannen Spielehersteller die passenden Video-Editoren mitzuliefern. Ein Meilenstein war der Source Filmmaker, den Valve vor drei Jahren veröffentlichte und der seitdem regelmäßig beeindruckende Kurzfilme hervorbringt.

Die Messlatte für Machinima-Produktionen liegt heute entsprechend hoch. Red vs. Blue parodiert Shooter- und Science-Fiction-Klischees höchst amüsant, der absurde Krieg zweier Halo-Fraktionen erinnert stellenweise an die Werke Samuel Becketts. Mercy of the Sea ist ein knapp halbstündiges, episches Abenteuer auf Basis von World of Warcraft. A Day in the Life of a Turret klärt neugierige Fans des Puzzle-Shooters Portal darüber auf, was die Geschütztürme im Spiel so denken und reden. Und Kurzfilme wie Expiration Date und End of the Line zeigen das Potenzial des Source Filmmaker.

Eines der ehrgeizigsten Machinima-Projekte entspringt dem GTA-Universum selbst: The Trashmaster wurde in GTA IV gedreht und erzählt in voller Spielfilmlänge die Geschichte eines New Yorker Müllmanns, der sich auf die Spur einer Mordserie begibt. All diese Filme wirken heute grafisch angestaubt, bestechen aber durch kunstvolle Bildkomposition, ausgeklügelte Spannungsbögen und den wohlüberlegten Einsatz von Effekten und Sound. Sie zeigen auch, dass ein Machinima nicht der Vorlage folgen muss.

Run, Trevor, run!

Das gilt auch für GTA V. Bereits am Vortag des PC-Release erschien ein Video, das Fans auf den Editor einstimmen sollte: Running, Man ist ein zweiminütiges Werk der YouTuber von 8-Bit Bastard, das den notorischen Tunichtgut Trevor – eine der drei Hauptfiguren des Spiels – bei einer denkbar harmlosen Betätigung zeigt: dem Joggen. Trevor hechelt in Zeitlupe durch eine atemberaubend detaillierte Spielwelt, während ihm ein zotteliger Bart wächst – Forrest Gump lässt grüßen. Schließlich erreicht er den Strand von Los Santos, hält inne – und rennt dann unbeirrt weiter: ein Getriebener, mal nicht auf krimineller, sondern auf sportlicher Ebene.

8-Bit Bastard durfte das Promo-Video produzieren, weil sie sich schon früher mit GTA-Videos hervorgetan hatten: mit dem Kurzfilm Toy Soldiers, der Naturdoku Into the Deep oder auch dem von Tarantino inspirierten Trash-Trailer zu El Bastardo. All diese Videos entstanden noch auf Basis der Konsolenfassung, also ohne den Rockstar Editor.

Websites wie Kotaku oder das GTA-Blog sammeln bereits eifrig Videos, die ihnen besonders lohnend erscheinen. Da gibt es etwa durchgestylte Verfolgungsjagden mit der Polizei, semipornografische Schwenks über einen chromblitzenden Fuhrpark oder auch gnadenlose Shootouts vor Designer-Läden. Auch eine Adaption des Indie-Erfolgshits Hotline Miami gibt es bereits. In dem Spiel geht es ähnlich wie in GTA ebenso um ausufernde Gewaltdarstellungen wie um einen satirischen Blick auf den American Dream.

Die Urheber der Kurzfilme nutzen die Möglichkeiten des Video-Editors virtuos: So lässt sich die Kamera nachträglich frei positionieren und ermöglicht Einstellungen von der Vogelperspektive bis zum Close-Up eines angstverzerrten Gesichts. Zeitlupe, Farbfilter und punktgenaue Musikuntermalung sorgen für eine Ästhetik irgendwo zwischen Werbeclip und Action-Kino à la The Fast and the Furious. Genau das ist es aber auch, was viele Filme inhaltlich so flach wirken lässt: Sie reproduzieren nur Action-Klischees und suhlen sich in ihrer Hochglanz-Ästhetik.