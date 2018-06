Ein Motorrad im soeben für den PC erschienenen GTA V tuckert ohne Fahrer durch die Straßen, in Battlefield Hardline flitzt eine Couch durch die Wüste, und natürlich gibt es in Counter-Strike immer diesen einen Spieler, der ohne durch das Zielfernrohr zu gucken, die Gegner reihenweise abräumt. Glauben Sie's, der Autor weiß, wovon er spricht. Szenen wie diese kommen Videospielern regelmäßig unter. Ebenso schnell sind sie wieder vergessen, weil sie niemand aufgenommen hat.

Die kürzlich gestartete Plattform plays.tv möchte das ändern. Sie fordert Spieler auf, kurze und knackige Szenen aufzunehmen und mit anderen zu teilen. Die Clips auf plays.tv sind durchschnittlich 30 Sekunden kurz. Andere Nutzer können sie empfehlen, kommentieren oder in soziale Netzwerke einbetten. Wer einzelnen Nutzern folgt, bekommt alle ihre Videos in einem persönlichen Feed angezeigt.

Das Prinzip erinnert nicht zufällig an Instagram, weshalb sich plays.tv auch selbst als "Instagram für Gamer" bewirbt. Genau genommen suchen sie aber die Nische zwischen YouTube und twitch. Letzteres hat sich mittlerweile vor allem für längere Livestreams etabliert, für die viele Spieler aber weder Lust noch Zeit haben. Auf YouTube wiederum landen zwar viele Szenen aus Spielen, sie gehen aber schnell in der Masse unter. Zudem ist es immer noch mühsam, Videos aufzunehmen, zu bearbeiten und anschließend manuell auf YouTube hochzuladen.

Die Nische zwischen twitch und YouTube

Plays.tv vereinfacht das Prozedere mit einer eigenen Software. Sie erkennt, wenn ein PC-Spiel gestartet wird und nimmt kontinuierlich die vergangenen zwanzig Minuten auf. Haben die Spieler eine gelungene Spielszene erlebt, können sie mit einer bestimmten Tastenkombination die letzten 20 Sekunden speichern. Die Länge und Aufnahmequalität (bis zu 1.080p) lassen sich ebenso einstellen wie die zusätzliche Aufnahme des Mikrofons oder der Webcam. Nach dem Spiel zeigt plays.tv alle aufgenommenen Clips an, die sich dann bearbeiten und mit anderen teilen lassen.

Hinter plays.tv steht das amerikanische Unternehmen Raptr. Dessen Software optimiert unter anderem Spiele für die bestmögliche Performance und bietet seit vergangenem Jahr die Möglichkeit, Spielszenen aufzunehmen und auf Facebook oder YouTube zu teilen. Doch obwohl die Raptr-Community nach eigenen Angaben über 45 Millionen Nutzer zählt, habe nur ein Prozent von ihnen eigene Videos hochgeladen. "Die Nutzer haben gesagt, dass sie sich nicht wohl dabei fühlen, ihre Gamerleben auf Facebook auszubreiten. Und YouTube ist keine echte Community", sagt Raptr CEO Dennis Fong im Gespräch mit VentureBeat.

Deshalb hatte Raptr die Idee zu einer Videoplattform, die sich gezielt an Gamer richtet und gleichzeitig interessant genug für Zuschauer ist. "Es gibt Spielszenen, die möchte ich gerne in Erinnerung behalten. Und wenn ich in ständig in Bloodborne abgefertigt werde, sollen die Leute ein bisschen Mitleid mit mir haben", sagt Fong, der in den neunziger Jahren professioneller E-Sportler war.

Ob das klappt? Bis jetzt halten sich die Abrufzahlen in Grenzen, die meisten Clips kommen auf unter 100 Abrufe, nur einige Ausnahmen, die zu Editor's Picks ernannt werden und prominent auf der Startseite erscheinen, kommen schon mal über 1.000. Auch Kommentare und Empfehlungen, die soziale Komponente von plays.tv, sind noch überschaubar. Allerdings steht der Dienst auch erst seit etwa drei Wochen allen Spielern offen.

Potenzial ist jedenfalls vorhanden, denn die Videolandschaft im Internet entwickelt sich schneller denn je. Kurzvideodienste wie Vine haben gezeigt, dass kurze spontane Clips gerade in sozialen Netzwerken oft und gerne geteilt werden. Mit Plattformen wie YouNow und Apps wie Meerkat und Periscope sind spontane Livestreams im Kommen.