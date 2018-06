Am 52. Tag der Expedition stehen die Dinge nicht gut. Das kleine Häuflein Wagemutiger steckt mitten im tiefsten Dschungel fest. Die Goldene Pyramide, Ziel der Tour, muss irgendwo im Osten liegen – nur wo genau, weiß keiner. Abstecher zu Tempeln und Schatzhöhlen haben die Gruppe ausgelaugt: Ein mitreisender Maler rannte fort, ein britischer Soldat wurde vom Tiger gefressen, das einzig verbliebene Maultier bricht unter der Last der Beutestücke fast zusammen. Am Abend des 52. Tages versammeln sich die Abenteurer mit vor Hunger irren Augen ums Lagerfeuer. Einer von ihnen wird die Nacht nicht überleben.

Dramatische Situationen wie diese gibt es in The Curious Expedition zuhauf. Das Indie-Game versetzt Spieler zurück ins 19. Jahrhundert, in die Zeit der großen Forschungsreisen. Damals brachen Wissenschaftler und Entdecker nach Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika auf, um den Kontinenten ihre Geheimnisse abzuringen. The Curious Expedition ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Man stellt sich ein kleines Team zusammen und erkundet zufallsgenerierte Karten mit Wüste, Dschungel, Sümpfen oder Bergland, die Pixelgrafik erinnert an alte LucasArts-Klassiker.



Momentan befindet sich das Spiel noch in der Entwicklung. Doch die vorläufige Fassung macht schon sehr viel Spaß, sie ist im Browser und auf Steam Early Access spielbar. The Curious Expedition ist hochgradig spannend, weil es die Neugier der Spieler permanent kitzelt, zugleich aber das Vordringen in unbekanntes Gebiet mit hohen Risiken verbindet: Die Ressourcen sind knapp, die Team-Mitglieder keineswegs zuverlässig und die Wildnis voller Gefahren. Mit jedem Expeditionstag wächst das Risiko, den Bogen zu überspannen und den Weg nach Hause nicht wiederzufinden. Am Ende droht der permanent death: Wer scheitert, startet also ganz von vorne.



Spieler entdecken die Welt in der Rolle von Darwin, Burton und Co.

Entwickelt wird The Curious Expedition vom Berliner Studio Maschinen-Mensch. Riad Djemili und Johannes Kristmann arbeiteten mehrere Jahre für den AAA-Produzenten Yager (Spec Ops: The Line), ehe sie ihre eigene Firma gründeten. AAA-Spiele sind die Blockbuster in der Gaming-Welt. "Die Arbeit als Indie-Entwickler ist abwechslungsreicher als in einem großen Studio", sagt Djemili. "Wir müssen auch kein Spiel produzieren, das sich millionenfach verkauft – deshalb sind wir unabhängig vom Mainstream-Geschmack und können eine Nische besetzen." The Curious Expedition ist von unterschiedlichen Werken beeinflusst: von Joseph Conrads Herz der Finsternis und den Romanen Jules Vernes, den Erzählungen H.P. Lovecrafts und auch Point-and-Click-Adventures wie Indiana Jones oder Zak McKracken. Das Spiel steckt voller Ironie und popkultureller Querverweise, behandelt aber auch ernste Themen wie Ausbeutung und Rassismus.

Die Expeditionen inszeniert das Spiel als Wettlauf um Ruhm und Ehre. Fünf Mitglieder eines piekfeinen Entdeckerclubs treten gegeneinander an, vier davon sind computergesteuert, eines vom Spieler wählbar. Zur Auswahl stehen nicht nur Forscher wie Charles Darwin oder Richard Francis Burton, die tatsächlich Expeditionen leiteten – sondern zum Beispiel auch der Erfinder Nikola Tesla, die Menschenrechtlerin Harriet Tubman und die Reiseschriftstellerin Alexandra David-Néel. Jede dieser Figuren hat spezielle Fähigkeiten, Burton etwa spricht viele Sprachen und kann deshalb besonders gut mit indigenen Völkern kommunizieren. Die fünf Kontrahenten begeben sich nun auf die erste von maximal sechs Expeditionen, die auf einer Weltkarte frei wählbar sind. Wer alle sechs Abenteuer überlebt und dabei die meisten Ruhm-Punkte scheffelt, steht am Ende auf dem Siegertreppchen.

Das Ziel: So viel Ruhm wie nur möglich

Jede Expedition will gut vorbereitet sein. Ausrüstungsgegenstände wie Fackeln, Kletterseile und Whisky sind ein Muss, auch Schokolade und Sprengstoff gehören ins Gepäck. Genauso wichtig ist die Wahl der richtigen Team-Mitglieder: Geistliche heben die Moral, Soldaten steigern die Kampfkraft, während Maler Entdeckungen für das heimische Publikum dokumentieren. Allerdings hat jedes Teammitglied auch seine Macken – zum Beispiel Klaustrophobie, Alkoholsucht oder Aggressivität. Diese Eigenheiten können im Verlauf der Reise zur ernsten Bedrohung werden.



Der bunt zusammengewürfelte Haufen wird sodann in einer zufallsgenerierten Landschaft abgesetzt, deren Topografie erst mit der Zeit sichtbar wird. Das Hauptziel der Expedition ist stets die Goldene Pyramide: Je mehr Gelände man erkundet, desto genauer zeigt der Kompass ihre Position. Wer ordentlich Ruhm einsacken will, muss auf der Expedition aber noch deutlich mehr leisten. Und genau da beginnt der Drahtseilakt zwischen Gier und Vorsicht.