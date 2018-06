In Südostasien ist ein höchst aggressives Grippevirus ausgebrochen, die Zahl der Infizierten steigt mit jeder Stunde. Die Welt wartet jetzt auf ein Medikament, und tatsächlich hat der Pharmakonzern Super Pills ein Jahr zuvor im südamerikanischen Dschungel eine Pflanze entdeckt, deren Blätter einen passenden Wirkstoff enthalten; die Geheimpläne für die Herstellung des Medikaments liegen bereits in der Schublade. Allerdings verdient Super Pills sein Geld vor allem mit dem Haarwuchsmittel Hair Attack, die Gewinnmarge der Tinktur ist gewaltig. Der Firmenchef könnte die Produktion nun also kostspielig umrüsten. Oder so lange warten, bis die Epidemie den Preis der Arznei nach oben katapultiert.

Entscheidungen wie diese gibt es in Big Pharma zuhauf. Die Wirtschaftssimulation (PC, Early Access) lässt Spielern die Wahl, ob sie zum Wohle der Menschheit handeln, streng profitorientiert vorgehen oder einen Mittelweg suchen. Die bereits weitgehend fehlerlos laufende Betaversion umfasst 25 Missionen mit unterschiedlichen Zielvorgaben: Das kann ein Unternehmensgewinn von fünf Millionen US-Dollar sein oder ein Hightech-Medikament, das gegen Gicht und Sodbrennen gleichermaßen hilft. Spieler müssen diese in einer bestimmten Zeitspanne erreichen: Im Wettlauf gegen die Uhr suchen sie neue Wirkstoffe, entwickeln Produktionsmaschinen und errichten auf knappem Baugrund eine Fabrik mit verwinkelten Fertigungslinien.

Das klingt nach klassischer Aufbaustrategie, einem schon reichlich beackerten Genre. Doch schwankende Nachfrage und harte Konkurrenz auf dem Weltmarkt machen Big Pharma zu einem atemlosen, hochkomplexen Wettrennen. Und auch zu einem Kommentar auf manipulative Praktiken der Arzneimittelindustrie.

Mischung aus Aufbauspiel und "Tetris"

Die Grundmechanismen des Spiels sind simpel. Sie werden in einem sechsstufigen Tutorial erklärt, das in der Betaversion noch recht textlastig und ausschließlich auf Englisch daherkommt. Basis jedes neuen Medikaments ist ein Wirkstoff, der erst einmal entdeckt werden muss. Die Spieler schicken dafür kostspielige Expeditionen rund um den Globus. Pro Tag kostet der Import des Wirkstoffs einen bestimmten Betrag, der vom Firmenkonto abgezogen wird. Nun gilt es, mit einer oder mehreren Zutaten das gewünschte Medikament herzustellen.

Welche Maschinen nötig sind, hängt von der Beschaffenheit und der Konzentration des Wirkstoffs ab. Jeder Stoff hat eine Haupt- und bis zu drei zufällige Nebenwirkungen: Die Fantasie-Substanz Volatile Yambutan Vapour etwa reduziert den Rückfluss von Magensäure, verursacht aber auch Schwindelgefühle. Um ein Medikament gegen Sodbrennen herzustellen, muss zunächst der positive Effekt des Wirkstoffs aktiviert werden, dafür muss der "Volatile Yambutan Vapour" eine bestimmte Konzentration besitzen. Liegt der Ausgangswert bei 10 und der benötigte Wert bei 12–15, platziert man mindestens zwei Verdampfungsmaschinen (evaporators) hintereinander, die je einen Konzentrationspunkt hinzufügen. Liegt der Ausgangswert zu hoch, verringert man ihn mit sogenannten dissolvers.

All das klingt zunächst nach einer besonders zähen Schulstunde in Chemie. Big Pharma inszeniert die Arzneiproduktion jedoch als spannende Mischung aus Aufbaustrategie und Tetris. Der Platz in der Fabrikhalle ist eng begrenzt, außerdem haben die Maschinen ganz unterschiedliche Formen; man kann sie also nicht einfach hintereinanderstellen und durch Fließbänder verbinden. Stattdessen laufen die Produktionsstraßen oft um mehrere Ecken und verbrauchen kostbare Grundfläche, die eigentlich für weitere Fertigungslinien benötigt wird.

Je länger die Produktionsstraße wird, desto mehr kostet auch der Betrieb der Anlage. Elegante und platzsparende Layouts lohnen sich deshalb doppelt. Am Ende der Fertigungslinie steht ein Maschine, die das Medikament in Pillen- oder Salbenform verwandelt. Erst wenn das funktionierende Medikament im Ausgangsschacht der Fabrik landet, wird Geld aufs Firmenkonto überwiesen.

Basispräparate wie Schmerztabletten lassen sich vergleichsweise schnell und einfach herstellen. Sie erzielen am Markt aber auch deutlich niedrigere Preise als komplexe Medikamente. Außerdem haben sie oft starke Nebenwirkungen, die den Preis zusätzlich schmälern. Das Spiel erlaubt jedoch, jeden Wirkstoff umzuwandeln, bis daraus ganz neue, wertvolle Medikamente entstehen: Aus einem Mittel gegen Sodbrennen wird in Stufe 2 ein Präparat gegen Magengeschwüre. Solche Upgrades sind allerdings wirklich knifflig, denn man muss nicht nur die Konzentration verändern, sondern benötigt auch bestimmte Maschinen, die den Prozess überhaupt erst in Gang setzen.