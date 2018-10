Gestorben wird immer, in Videospielen wie dem japanischen Action-Rollenspiel Dark Souls aber etwas häufiger als sonst. Nicht zufällig gilt das 2011 veröffentlichte Spiel als eines der schwierigsten – und gleichzeitig besten – der vergangenen Jahre. Der virtuelle Tod der Spieler ist Teil des Spielkonzepts, in den Kämpfen gegen übermächtige Fantasiefiguren geht es um Taktik und Timing und ein einziger Fehler kann die Mühen von 20 Minuten zunichte machen. Für viele durchschnittliche Spieler war Dark Souls bereits eine Herausforderung. Umso unwahrscheinlicher scheint es, dass mehrere Tausend Spieler gleichzeitig das Game meistern können.

Genau das versuchen gerade todesmutige Freiwillige, oder eher todeswillige Mutige, auf der Streamingplattform twitch.tv. Der Kanal Twitch plays Dark Souls ist ein soziales Experiment, dass gleichermaßen die Ausdauer und Koordination der Teilnehmer testet. Nebenbei ist es eine der ambitioniertesten Gaming-Aktionen des Jahres.

Wer den Kanal besucht, sieht eine Instanz von Dark Souls als Livestream laufen. Über spezielle Chateingaben können die Zuschauer die Spielfigur in Echtzeit steuern. Bei teilweise mehreren Tausend Zuschauern ist das vor allem eines: chaotisch. Die Eingaben rauschen nur so durch den Chat und gegensätzliche Befehle führen dazu, dass die Figur minutenlang in eine Wand rennt, sich im Kreis dreht oder über den Boden rollt. Nach mittlerweile drei Tagen stecken sie immer noch in den Katakomben des Tutorials fest.

Chaos per Crowdsourcing

Vielleicht sind die Verantwortlichen von twitch.tv etwas größenwahnsinnig geworden nach ihren vergangenen erfolgreichen Aktionen. 2014 hat die Plattform mit Twitch plays Pokémon erstmals ein Spiel von der Community spielen lassen. Die spielte die Rote Edition des Gameboy-Klassikers innerhalb von 16 Tagen durch, weitere Versionen der Serie folgten. Im Juli vollendeten sie das Spiel Metal Gear Solid: Ghost Babel in nur vier Tagen. Twitch plays Pokémon wurde vergangenes Jahr mit einem Game Award in der Kategorie "Beste Fan-Kreation" ausgezeichnet und hat mehrere Memes und Adaptionen wie Fish plays Pokémon hervorgebracht.

Für Außenstehende wirkt die Angelegenheit ziemlich bizarr. Schließlich ist der Stream nicht wirklich spannend anzusehen und ähnlich frustrierend zu spielen, wenn die eigenen Kommandos ständig aufgehen in der Masse und die Spielfigur sich permanent im Kreis dreht. Doch inmitten des Chaos und der Anarchie entsteht eine Form der Cyberfolklore, wie es der Ethnograf Diego Alonso Huerta J. in einem Essay beschreibt. In kürzester Zeit bilden sich Gruppen, die tatsächlich versuchen, das Spiel erfolgreich zu meistern. Auf der anderen Seite positionieren sich Trolle, die bewusst die Eingaben sabotieren. Sie alle schreiben somit nach und nach ein eigenes "Metagame".

Dazu kommt Faszination: Die Spielidee ist so irrwitzig, dass sie eigentlich scheitern muss. Dass es trotzdem irgendwie funktioniert, zeigt, was Hartnäckigkeit, Hingabe und kollektive Masse des Internets bewirken können. Auch wenn der Vergleich hinkt, da die Teilnehmer streng genommen mit ihren Befehlen untereinander konkurrieren, erinnert die Aktion an das Infinite-Monkey-Theorem: Wenn unendlich viele Spieler zufällig die Tasten drücken, gelingt es einem von ihnen eines Tages, jedes Spiel zu meistern. Allein im ersten Teil von Twitch plays Pokémon drückten sie 122 Millionen mal, bis das Spiel komplettiert war.