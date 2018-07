Das Münzfernglas schwenkt über eine nächtliche Winterlandschaft, als im Blickfeld plötzlich zwei Menschen auftauchen, die sich innig umarmen. Ein junges Pärchen, so scheint es, genießt hier die Romantik des Winterwaldes. Doch der Schein trügt: Die beiden sind schon länger kein Paar mehr, sie verbringen in einer größeren Gruppe ein Hüttenwochenende und nutzen die Gelegenheit, um sich hinter dem Rücken ihrer neuen Partner zu treffen. Die Zeugin hinterm Fernglas, eine gemeinsame Bekannte, befindet sich in einem Dilemma: Sie kann das Treffen vertuschen oder den Platz am Fernglas freimachen und riskieren, dass die Sache auffliegt – mit unabsehbaren Folgen.

Until Dawn stellt Spieler immer wieder vor solche Entscheidungen. Das Horrorspiel erscheint am Mittwoch für die PlayStation 4 (70 Euro, USK 18) und besitzt die Zutaten eines typischen Slasher-Films: Acht Highschool-Freunde fahren in die Berge, um ein Wochenende in einer entlegenen Waldhütte zu verbringen. Sie wollen feiern, trinken und jede Menge Sex haben, aber auch der Schwestern Hannah und Beth gedenken, die hier vor genau einem Jahr unter mysteriösen Umständen verschwanden.

Perfekte Bedingungen also für einen irren Serienmörder im Stile von Michael Myers (Halloween) oder Freddy Krueger (A Nightmare on Elm Street). Mit dem Unterschied, dass die Spieler nicht hilflos aus dem Kinodunkel zusehen müssen, wie ein Teen nach dem anderen hingerafft wird, sondern sie alle abwechselnd steuern und somit selbst beeinflussen können, wie viele von ihnen die Schreckensnacht überleben: vielleicht alle, vielleicht keiner. Das britische Entwicklerstudio Supermassive Games spricht von Hunderten möglicher Varianten beim Spielschluss – und von Tausenden unterschiedlicher Wege dorthin. Kurz gesagt: Das etwa neunstündige Abenteuer soll einen enormen Wiederspielwert bieten und Spieler jedes Mal aufs Neue erschrecken.

Entscheidungen beeinflussen das Ende

Until Dawn baut dafür erst einmal eine grandiose Kulisse auf. Die verschneite Bergwelt des Nationalparks wirkt wild und geheimnisvoll, auch wenn sie sich nur auf vorgegebenen Wegen erkunden lässt. Die Figuren sind tadellos per Motion Capture animiert, Mimik und Gestik stammen von Schauspielern wie Peter Stormare und Hayden Panettiere. Und auch die Berghütte – ein ehemaliges Hotel – hat haufenweise düstere Winkel und Ecken, in denen es sich vortrefflich gruseln lässt. Spieler durchstreifen diese Kulissen in wechselnden Rollen, lösen leichte Suchrätsel und beweisen ihr Reaktionsvermögen in Quicktime-Events, in denen sie Felsen emporklettern oder über Wurzelwerk springen. Dazwischen wird viel beratschlagt, genörgelt und gestritten: Wie zu erwarten, treten die internen Konflikte der Gruppe angesichts der externen Bedrohung offen zutage.

Die statische Third-Person-Perspektive à la Silent Hill sorgt für permanente Spannung: Gerade im toten Winkel könnte das Böse lauern. Spieler haben die Wahl zwischen Knöpfchendrücken und Bewegungssteuerung: So lässt sich eine Tür beispielsweise schnell verriegeln, indem man den Controller ruckartig zur Seite zieht. Hat sich die Spielfigur versteckt, muss man den Controller möglichst ruhig halten, damit die Tarnung nicht auffliegt.

Until Dawn ist keineswegs das erste Spiel mit dem Anspruch, dass Spielerentscheidungen die Handlung beeinflussen. Vor allem Telltale Games hat dies zu seinem Markenzeichen gemacht, zu den bekanntesten Veröffentlichungen zählen Game of Thrones, The Walking Dead und The Wolf Among Us. Unter Zeitdruck wählen deren Spieler aus verschiedenen Antwort- und Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungen haben spürbare Wirkung. Etwa dann, wenn man sich in Widersprüche verstrickt und dadurch Verbündete verliert. Allerdings beeinflussen sie kaum den Haupthandlungsstrang.

Until Dawn ist von diesen Spielen beeinflusst, setzt aber auch viele eigene Akzente. Hier wie dort ist die Handlung episodisch unterteilt, wobei Supermassive das Spiel in einem Block veröffentlicht und nicht wie Telltale häppchenweise über Monate hinweg. Hier wie dort können Spieler keine Speicherpunkte setzen, ihre Handlungen also nicht rückgängig machen. Bei Until Dawn ist das gravierender, weil man mit jeder gefallenen Entscheidung über die gesamte Spielzeit klarkommen muss, während Telltale-Games den Neustart einer Episode erlauben.