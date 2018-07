Lieber Jimmy Kimmel,



du folgst mir nicht und hast leider schon drei meiner Accounts auf Twitter geblockt, deshalb kann ich dir keine Direktnachricht schicken. Aber ich muss dir jetzt doch mal was sagen. Vor wenigen Tagen habe ich genüsslich bei Cola und Flips das reichhaltige Bildungsangebot auf YouTube genossen und mich durch Reddit geklickt, als ich bei einem Clip aus deiner sogenannten "Show" gelandet bin. Darin machst du dich lustig über YouTube-Gaming und Menschen, die anderen Menschen beim Videospielen zugucken und packst das alles in einen "Sketch", in dem Videospieler Videospielern zugucken, die Videospielern beim Spielen zugucken, bis dann der liebe Gott persönlich seufzt: "Was habe ich für Idioten erschaffen?"

Ich bin selbst Gamer und kann deshalb problemlos für alle Gamer sprechen, denn wir sind alle über sieben Ecken auf Steam befreundet. Und wir sind uns einig: Wir sind keine Idioten, und dein Video ist nicht lustig, sondern diskriminierend. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ein TV-Clown, der sich über andere lustig macht und dafür richtig viel Geld verdient?

Kennern fällt natürlich sofort auf, dass du keine Ahnung von Looten und Fraggen hast. Du weißt ja noch nicht mal, dass dieses Phänomen, bei dem Menschen anderen Menschen beim Spielen zugucken Let's Play heißt und wahnsinnig beliebt im Netz ist. Viel mehr Menschen gucken diese Inhalte lieber als irgendwelche Late Night Shows. Die Videos sind auch nicht langweilig, wie du behauptest, sondern leben von der Persönlichkeit der spielenden Menschen. Kennst du überhaupt Gronkh? Unge? PewDiePie? Der hat mehr YouTube-Abonnenten als deine Show, was dir zu denken geben sollte. Denn wenn die ersten 17-jährigen Nachwuchsmanager in den Chefetagen der Sender sitzen, bist du deinen Job los.

Jetzt brauchst du dich jedenfalls nicht wundern, dass dein Clip mehr als 90.000 Daumen-Runter auf YouTube hat. Aber anstatt dich zu entschuldigen, hast du dir vorgestern in deiner "Show" sogar noch einige Kommentare herausgesucht, vor Publikum vorgelesen und behauptet, dass Let's Plays nicht mit dem Angucken eines Football-Spiels vergleichbar sind. Einige wünschen dir "bärtigem Gorilla" nun die Pest und Schlimmeres an den Hals, andere wollen, dass du dich mit Schinkenstreifen in der Küche aufhängst und endlich deinen Hut nimmst. Du merkst hoffentlich, dass du es dir mit den Falschen verscherzt hast.

Zum einen verstehen viele von uns Gamern und Let's Playern keinen Spaß und noch viel weniger Satire, wenn es um unsere Leidenschaft geht. Jahrelang wurden wir als Kellerkinder beschimpft, als licht- und wasserscheues Gesindel mit Schwielen an den Handballen und viereckigen Augen beschrieben. Unser Hobby wurde lächerlich gemacht, als Kinderkram abgestempelt und von Politikern schlechtgeredet. Also haben wir uns zurückgezogen: Auf Reddit und 4Chan, auf YouTube und twitch.tv. Dort können Gamer noch Gamer sein, man sagt "GG" statt "Tschö" und jeder ist gleich, jedenfalls solange er der PC Master Race angehört. Wir lassen uns diese Identität nicht von einem Fernsehfutzi abschreiben, der das Phänomen nicht verstanden hat.



Zum anderen liegt vielen von uns jegliche Selbstreflexion fern. Manche sagen, unsere Reaktionen auf dein Video verstärkten die Vorurteile der Gesellschaft uns gegenüber noch, nämlich dass Videospieler und YouTube-Fans bloß dünnhäutige, pubertierende Teenager sind, die sich nur mit Kraftausdrücken artikulieren können und bei jeder Kritik sofort mit persönlichen Beleidigungen kommen. Dabei ist es doch so: Deine Mutter kann sich nicht artikulieren! Und wenn einige Vertreter der Presse nun meinen, dass wir uns locker machen sollen, anstatt durch den Shitstorm gegen dein Video die beste Pointe zu liefern, ist das letztlich wieder ein Beweis, wie alle Journalisten, Moderatoren und Games-Blogger unter einer Decke stecken. Eigentlich fehlt nur noch, dass du wie dein Kollege Stephen Colbert auch noch den She-Devil Anita Sarkeesian einlädst.

Am Ende, lieber Jimmy, möchte ich dir im Namen aller echten Let's Player, Gamer und YouTuber sagen: Über uns spaßt man nicht und mit uns schon gar nicht. Wenn du also das nächste Mal wieder einen so doofen "Sketch" machst, denk immer daran, dass wir schneller auf Daumen-runter klicken, als du gemeine Tweets vorlesen kannst. Guck dir, wie du am Ende deines zweiten Videos total ironiebefreit versprichst, lieber mal ein paar Let's Plays auf YouTube an. Dann weißt du, was wirklich gute Unterhaltung ist. Und wenn du es dann immer noch nicht verstanden hast, drück einfach Alt+F4 und geh für immer offline.

Grüße,

Ralf, 49

PS: Dein Name reimt sich auf duweißtschonwas.