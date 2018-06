Finde 100 Thermoskannen. Beende das Spiel in der höchsten Schwierigkeitsstufe, ohne dabei einmal zu speichern und in unter acht Stunden. Drücke 2.047 mal den gleichen Knopf in einer Mission. Springe 30 Mal im Kreis, aber nur rechtsherum. Klingt beknackt? Klingt vor allem nach sogenannten Achievements. Ob Konsole, PC oder Smartphone: Fast alle modernen Games belohnen die Spieler mit digitale Trophäen für besondere Aufgaben, die den Spielern mal mehr, mal weniger Mehrwert bieten, aber in jedem Fall vorzüglich zur Prahlerei taugen.

Achievements haben nicht nur verändert, wie wir Games spielen. Sie haben auch die Spieleindustrie, allen voran die Konsolenbranche, nachhaltig beeinflusst. "Individuelle Spiele werden Teile eines größeren Ganzen", schreibt der schwedische Game-Design-Professor Mikael Jakobsson in einer Studie mit dem Titel The Achievement Machine. Plattformen wie Xbox Live, das PlayStation Network oder Steam bieten inzwischen komplexe Achievement-Systeme, die gewissermaßen ein Metaspiel bilden. Wie konnte es dazu kommen? In der folgenden Kartengeschichte unseres Games-Glossars erklären wir das Phänomen noch einmal genauer.

Zeit Online Karten A wie Achievement … Highscores waren gestern Achievement, das ist eigentlich der englische Begriff für Erfolg oder Errungenschaft. In Games haben sich Achievements als Belohnung für das Erledigen besonderer Aufgaben etabliert.

"Fallout 4" Ein Spaziergang durchs Wasteland Viele Achievements sind Teil der Story: Wer Level oder Missionen beendet, hat sie schon erreicht. In "Fallout 4" gibt es die erste Belohnung schon dafür, die Einführung erfolgreich hinter sich gebracht zu haben.

Achievement-Casual War was? Sie sind oldschool, das heißt, Sie spielen das Spiel einfach ganz normal und wie es eben kommt. Wenn zwischendurch mal eine Trophäe aufploppt, huscht Ihnen bloß ein kleines Lächeln über das Gesicht. Ihr Gamerscore ist bloß eine weitere Zahl in Ihrem Leben.

