Ein Problem von Ego-Shootern ist das Ego. Nein, nicht die Ich-Perspektive, aus der die Spieler ihre Figur durch die virtuellen Arenen steuern. Sondern das Ego der Spieler, das sich zumeist in der sogenannten kill/death ratio manifestiert: Wer viele Gegner ins Jenseits befördert und selbst wenig stirbt, findet sich in vielen Spielen an der Spitze der Wertung wieder. Beliebte Multiplayer-Shooter wie Counter-Strike oder Call of Duty setzen zwar ein gewisses Teamplay voraus, am Ende aber kämpft doch jeder immer auch für sich selbst und die eigene Statistik.

Im neuen Multiplayer-Shooter Overwatch (PC, Xbox, PS4, circa 40 Euro) soll das anders sein. Deshalb verzichtet der Entwickler Blizzard von vornherein auf ein traditionelles Scoreboard: Zwar kann sich jeder Spieler anzeigen lassen, wie viele Gegner er erwischt und wie viel Schaden er angerichtet hat. Einen direkten Vergleich mit den Mitspielern und Gegnern aber gibt es nicht. Am Ende jeder Partie kürt Overwatch eigenständig die besten Spieler, und das sind nicht immer bloß die treffsichersten Schützen – auch wer viele Mitspieler heilt oder viel Schaden absorbiert, kann belohnt werden.



"Wir wollen nicht, dass die Spieler ständig die Tab-Taste drücken, um zu sehen, wo sie stehen", sagt der Entwickler Dave Adams im Gespräch mit ZEIT ONLINE. "Wenn die Spieler einen Score haben, wollen sie diesen auch verbessern und richten darauf ihre Spielweise aus." Klassische Gamer-Psychologie also, die allerdings in vielen Spielen auf Kosten des Teamplays geht. Und genau dieses Teamplay ist alles in Overwatch.

Helden mit Persönlichkeit

Zwei Teams aus jeweils sechs Spielern treten in verschiedenen Modi gegeneinander an. Mal müssen sie eine Ladung zu einem Zielpunkt eskortieren, mal bestimmte Punkte auf der Karte einnehmen und mal geht es um eine Mischung aus beidem. Zu Beginn jeder Partie wählt jeder Spieler einen von 21 Helden aus, die jeweils unterschiedliche Rollen einnehmen: Manche sind offensiv, manche defensiv und manche dienen vor allem der Unterstützung des Teams.

In jedem Fall aber sind alle einzigartig. In zahlreichen Kurzfilmen hat Blizzard bereits vor der Veröffentlichung des Spiels damit begonnen, die Welt von Overwatch mit einer Erzählung anzureichern und jedem Helden eine Persönlichkeit zu verpassen. Im Spiel selbst ist die Story zwar komplett unerheblich, sie sorgt aber dafür, dass einem einzelne Figuren eher ans Herz wachsen.

Zum Beispiel Winston, ein hyperintelligenter Gorilla mit Hipster-Brille und einer Vorliebe für Erdnussbutter. Er ist Wissenschaftler, kein Affe, damit das klar ist. Und meistens sehr höflich. Meistens, weil auch der schlaueste Primat vor Urinstinkten nicht gefeit ist. Wenn Winston hin und wieder in seine Dschungelwut verfällt und wütend hin- und herspringt, will man ihm besser nicht im Weg stehen, sonst scheppert es links wie rechts, wie seine Gegner früher oder später erfahren müssen.



Overwatch spielen heißt, aus Fehlern zu lernen. Wer einmal von einem übergroßen Space-Gorilla überrumpelt wurde, wird das ein zweites Mal vermeiden wollen. Das Gleiche gilt für putzige chinesische Wissenschaftlerinnen mit Eiskanonen, einen deutschen Koloss namens Reinhardt, der einen Raketenhammer schwingt, und eine französische Scharfschützin namens Widowmaker, deren Fadenkreuz man meistens erst auf der Stirn bemerkt, wenn es zu spät ist.

Don't call it Moba!

Jeder Held hat durchschnittlich drei individuelle Fähigkeiten zur Verfügung. Winston etwa kann in die Luft springen und bei der Landung Gegner unter sich begraben, er kann ein Schutzschild errichten oder eben, wenn er erst einmal genug Schaden angerichtet hat, seine ultimative Fähigkeit abrufen und seiner Dschungelwut freien Lauf lassen.

Das Prinzip der verteilten Rollen und Fertigkeiten ist spätestens seit Valves erfolgreichem Klassiker Team Fortress 2 bekannt, und auch der Comicstil folgt dieser Tradition. Trotzdem wurden Overwatch und das kürzlich erschienene Battleborn im vergangenen Jahr vielerorts als sogenannte Moba-Shooter bezeichnet, weil die Elemente eben auch an erfolgreiche Onlinegames wie League of Legends oder Dota erinnern. Statt pseudorealistischen Kriegsszenarien gibt es bunte Schlachtfelder, ein bisschen Fantasy und Helden mit besonderen Fähigkeiten und Persönlichkeiten, die sich im Spiel immer wieder kombinieren lassen.

Dave Adams findet den Moba-Begriff nicht wirklich passend, er bezeichnet Overwatch lieber als "zielbasierten Teamshooter". Das mag etwas sperrig klingen, beschreibt das Game aber ziemlich gut. Denn nur wer das Team richtig zusammenstellt, kommt ans Ziel – wer dagegen seine Truppe ausschließlich mit offensiven, aber körperlich schwachen Helden bestückt, hat kaum eine Chance.