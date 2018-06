Wie viel Platz nehmen 18.446.744.073.709.551.616 Planeten weg? Die Antwort: 2,4 Gigabyte. So viel, oder besser gesagt so wenig, Festplattenspeicher benötigt No Man's Sky (PS4, PC, circa 60 Euro) für sein Versprechen, das bis dato größte Spieleuniversum zu bieten. Es ist ein Spiel, das nicht bloß aus einer einzigen Welt, sondern aus Trillionen von ihnen besteht – und jede ist einzigartig.



Ich bin auf einem Planeten gestrandet. Mein Raumschiff, ein kleiner Raumgleiter, fliegt nicht mehr. Der Antrieb ist beschädigt. Mein Blick wandert über ein Tal, am Horizont sind Berge erkennbar. Auf sattgrünen Wiesen grasen seltsame Geschöpfe, die an Dinosaurier erinnern, zwischen phallusartigen, roten Pilzen. Ich befinde mich auf Sagisyaartan, sagt mein Raumanzug. Die Temperatur ist moderat, kein Gift in der Atmosphäre, eine gleißende Sonne scheint, am Himmel erkenne ich zwei weitere Planeten, die offenbar um Sagisyaartan herum kreisen. Es ist idyllisch, friedlich.

Als das kleine englische Studio Hello Games No Man's Sky vor rund drei Jahren erstmals ankündigte, horchte die Gameszene auf. Die Entwickler erklärten, ein prozedural generiertes Weltraumspiel erschaffen zu wollen, das weitaus mehr Himmelskörper enthält als die Milchstraße. Sie hielten Wort. Jeder der 18 Trillionen Planeten wird per Algorithmus neu generiert. Landschaften, Pflanzen, Lebewesen, Klima, all das verändert sich mal mehr, mal weniger stark von Planet zu Planet. Auf ihrer Reise durch die Galaxie sollen die Spieler niemals zweimal an den gleichen Ort kommen. Wer auf einen neuen Planeten stößt, darf ihn und seine Bewohner taufen. In den ersten 24 Stunden entdeckten die Spieler bereits mehr als 10 Millionen einzigartige Tierarten.

Ressourcen! Ich benötige unter anderem Eisen, Plutonium und Kohlenstoff, um mein Raumschiff wieder flott zu machen. In meiner rechten Hand befindet sich ein Multitool, mit dem ich Pflanzen, Mineralien, notfalls auch aggressives Getier zerlegen kann. Ich laufe los, schleiche an den friedlich grasenden Sauriern vorbei, auf der Suche nach Objekten, die sich in Rohstoffe umwandeln lassen. Glücklicherweise finde ich sie schon in der Nähe, denn meine Kondition hält sich in Grenzen und auch mein Jetpack gerät schon nach wenigen Sekunden ans Limit. Ich merke schnell: Weltraumabenteurer müssen gut zu Fuß sein und Geduld mitbringen.

Willkommen in der kosmischen Petrischale

No Man's Sky verspricht ein theoretisch niemals endendes Spiel in einer kosmischen Petrischale, die bislang radikalste Umsetzung des Open-World-Prinzips. Doch je größer die Ambitionen, desto größer sind oft die Enttäuschungen. Wie, fragten die Kritiker schon früh, gelingt es den Entwicklern, die Galaxie nicht bloß für technische Demonstrationen zu nutzen, sondern sie auch mit einem belohnenden Spielprinzip zu versehen? Denn was ist ein Universum wert, das seine Besucher nicht überrascht, nicht fordert?

Das Raumschiff ist wieder flugtüchtig. Rund anderthalb Stunden habe ich damit verbracht, Sagisyaartan zu erkunden. Immer wieder musste ich dabei meinen knappen Inventarplatz im Anzug und in meinem Schiff umschichten; vermeintlich seltene Rohstoffe wie Gold und Aluminium wieder wegwerfen, da ich ohnehin noch nichts mit ihnen bauen kann. Ein bisschen frustrierend ist das schon. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich offenbar doch nicht der Erste auf diesem Planeten bin. In verlassenen Forschungsstationen finde ich Baupläne und kostbare Gegenstände, mysteriöse Steine bringen mir die Sprache der Korvax bei. Was genau mir das bringt, weiß ich nicht. Viele Fragen bleiben unbeantwortet.



Das Inventar ist stark begrenzt – leider. © Hello Games

Es gibt eine Aufgabe in No Man's Sky, ein Ziel für alle, die ständig angetrieben und belohnt werden wollen. Dieses Ziel ist das Erreichen des Zentrums der Galaxie. Man kann entweder auf eigene Faust dorthin fliegen oder den Atlas-Pfad wählen, der einen über mehrere Planeten und Raumstationen immer weiter bis in die galaktische Mitte schickt. Etwa 30 Stunden soll diese Reise dauern. Ganz ohne grinden, dem ständigen Suchen nach Ressourcen, Bauplänen und Geld, die sich dann wieder in besseres (und vor allem größeres) Equipment ummünzen lassen, geht es dabei nicht. Wer No Man's Sky erkunden will, muss emsig sein.

Endlich hebe ich mit meinem Raumgleiter ab. Die Berge und Wiesen von Sagisyaartan werden kleiner, am Horizont erkenne ich die Krümmung des Planeten. Ich aktiviere den Boost und werde aus der Atmosphäre heraus ins Weltall katapultiert. Ich erblicke entfernte Planeten, eine Raumstation. Ich öffne die Sternenkarte und sehe Hunderte, Tausende Planeten, die ich per Warp-Antrieb ansteuern könnte. Ich fühle mich klein angesichts der Größe und möglichen Reiseziele und steuere zunächst die Station an. Ein einsames Alien empfängt mich in einem sterilen Raum, an einem intergalaktischen Handelsterminal kann ich mein Inventar feilbieten oder andere, seltene Ressourcen bis hin zu neuen Raumschiffen erstehen.