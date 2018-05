Detroit, USA, 2038. Androiden helfen im Haushalt, bestücken die Warenhäuser der Menschen, dienen im Militär – und entwickeln schließlich ein Bewusstsein inklusive Gewissen, Mitgefühl und Hass. Kurzum, sie werden zu Menschen. Das ist die Ausgangssituation in Detroit: Become Human (PlayStation 4, circa 60 Euro). Es wird, wie jedes Spiel von David Cage, dem Gründer des Entwicklerstudios Quantic Dream, gerne als interaktiver Film bezeichnet. In ihnen geht es weniger um die Mechanik des Spiels als die Geschichte.



Die Story dreht sich im Fall von Detroit: Become Human um drei Androiden, Connor, Kara und Markus, die alle ihre unterschiedlichen Erfahrungen der Erweckung machen. Wie diese persönlichen Geschichten ausgehen, liegt in den Händen der Spieler und Spielerinnen. Sie treffen die Entscheidungen: Zweifelt Connor schon früh an seiner Identität oder erst kurz vor dem Schluss? Hat Markus Angst vor dem Tod? Wie innig wird die Verbindung von Kara zu ihrer menschlichen Ziehtochter Alice?



Das alles sind Fragen, die per Knopfdruck beantwortet werden können. Manchmal haben die Spieler dafür alle Zeit der Welt. Dann wieder geht es um Sekunden. Und wenn nicht schnell genug reagiert wird, hört einer der Charaktere auf zu existieren. In den besten Momenten ist das emotional und tragisch. Doch manchmal vergisst Detroit: Become Human, ein Videospiel zu sein.



Komplexe Themen mit Lücken

Detroit: Become Human spielt mit vielen Vorlagen der Unterdrückung aus der Geschichte der Menschheit. Die augenscheinlichste ist die Sklaverei, in der people of color über Jahrhunderte misshandelt wurden. Ebenso geht es aber auch um Identität, um das "Anders-Sein" unter der Haut, das viele LGBTIQ-Menschen nachvollziehen können. Und es geht um die Konzentrationslager des massenvernichtenden Dritten Reichs.

Es sind komplexe und hinsichtlich der Debatte um die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft auch sehr aktuelle Themen. Das Spiel legt den Spielerinnen Fragen der Menschlichkeit, Unterdrückung und des unglaublich schwerwiegenden Aufstehens auf die Knöpfe ihres Controllers. Wahrscheinlich ist Detroit: Become Human ein Spiel, das gerade von Menschen, die selbst Erfahrungen der Diskriminierung und Marginalisierung gemacht haben, noch mal anders verstanden werden kann.

Doch es ist nicht immer konsequent. In den circa – je nach Gründlichkeit und Geschwindigkeit der Spieler – 20 Stunden bleiben einige Charaktere äußert blass. Einige der interessantesten Erzählstränge und Andeutungen werden nicht weitererzählt. Macht es für einen Androiden etwa einen Unterschied, männlich oder weiblich zu sein? Interessiert ihn oder sie die eigene Hautfarbe? Wie erleben sie ihre Sexualität? Und warum wollen sie eigentlich Mensch sein, warum nicht etwas ganz anderes?

Diese Lücken sind auch der filmischen Inszenierung von Detroit: Become Human geschuldet. Wenn Videospiele imposante Geschichten erzählen wollen, greifen sie regelmäßig auf die Vorlage Film zurück. Dann spielt die Musik laut und dramatisch auf, die Kamera fährt über Schlachtfelder und Kampfszenen, und die Spieler werden mehr zu Zuschauenden als zu Teilnehmenden. Sie staunen ob dem, was da aufgeführt wird. Und sie vergessen dabei, dass sie es doch sind, die dieses Spiel aufführen.