Es fängt so gut an: Die Bezüge zur Gegenwart sind wahrlich intelligent und lustig verpackt. In einer Art Prolog des kürzlich erschienenen Videospiels Marvel’s Spider-Man muss der Gamer den Superverbrecher Kingpin Fisk besiegen. Dazu steuert der Spieler Spider-Man zum Wolkenkratzer des Gangster-Unternehmers in Midtown Manhattan. Die Polizei ist schon da, ist aber allein überfordert mit den Schlägern des Gangster-Unternehmers. Fisks vier Buchstaben prangen fett in goldenen Versalien über dem Eingang. So sieht das Zentrum des Verbrechens aus, genau wie Donald Trumps Tower auf der echten Fifth Avenue, bis hin zur Schriftart der Lettern. "Ich halte hier doch den Abschaum unter Kontrolle", sagt Fisk später.



In diesen Anfängen wirkt das wichtigste Game dieses Spätsommers wie ein Kommentar zum Zeitgeist, ein Stück kritische Popkultur, für alle verständlich: Jede Person, die sich auch nur ein bisschen mit Politik befasst, weiß, wer hier gemeint ist, was gemeint ist, warum. Auch andere Spiele haben sich zuletzt gerne mal so deutlich im Mainstream positioniert und lebensnahe Szenarien abgebildet. God of War erzählte kürzlich eine Vater-Sohn-Geschichte, in der das Kind dem alleinerziehenden Papa hilft; Horizon Zero Dawn hat eine verletzliche Kriegerin als Hauptfigur, die auch mal weint; Detroit: Become Human zwingt die Spieler dazu, Roboter mit Emotionen zu steuern, und ist damit ein kluger Beitrag zur Debatte um künstliche Intelligenz.



Mit Spider-Man, quasi dem wichtigsten Superhelden unserer Zeit, haben die Macher des aktuellen Videospiels auch noch eine Hauptfigur gewählt, die alle lieben. Während Superman angestaubt wirkt, Iron Man oder Deadpool zu technoid, Batman brutal und hart, verkörpert Spider-Man uns irgendwie alle ein bisschen, den Kampf mit dem Erwachsenwerden, gegen das Alleinsein. Dieses Wahrhaftige, Menschliche neben all dem Heldentun dürfte auch ein Grund dafür sein, warum die sechs großen Hollywoodfilme seit 2002 – darunter drei von Sam Raimi – allesamt Blockbuster waren und zusammen 4,5 Milliarden Dollar einspielten, jeder einzelne mehr als 700 Millionen. Viel bessere Voraussetzungen für ein erfolgreiches Videospiel gibt es fast nicht, zumal es auch noch fantastisch aussieht. Nur leider wird der neue Spider-Man schnell mühsam, die Geschichte ist zu komplex und langwierig, das Spiel schwer zu spielen. Statt Superheld sein ist es für die Gamerinnen und Gamer harte Arbeit.

Mehr Millennial, weniger "Mad Men"

Dabei haben die Macher das Setting sogar in die heutige Zeit verlegt. Erfunden wurde die Spinne ja mal vor 66 Jahren von Stan Lee, dem Übervater des modernen Comics. Das erste Heft erzählte die Lebensgeschichte des Superhelden: Peter Parker ist Waise und wächst bei seiner Tante May und seinem Onkel Ben auf. Eine radioaktive Spinne beißt ihn, er bekommt Superkräfte, kann Wände hochgehen und erhält geschärfte Sinne. Nachts besiegt er dank dieser Fähigkeiten als Spider-Man Verbrecher. Tagsüber arbeitet er als Fotograf für die Zeitung Daily Bugle, deren Verleger Jameson gern herumschreit und Spider-Man hasst. Und dann gibt es da noch Mary-Jane, das obligatorische love interest. Ein wundervolles Panoptikum der USA aus der Mad-Men-Zeit.

Das neue Videospiel erzählt die Geschichte nun anders, mehr auf die trumpsche Ära der Unsicherheiten bezogen. Peter Parker ist Wissenschaftler und arbeitet gemeinsam mit Otto Octavius, in den Originalcomics eigentlich ein Feind, an künstlichen Armen, Doctor Octopus ist zunächst Mentor statt Superschurke. Von seiner Freundin Mary-Jane hat sich Parker getrennt, aber beide zieht es immer wieder zueinander. Im Prinzip ist der Superheld ein junger Erwachsener, der nicht so genau weiß, wohin mit sich. Mehr Millennial, weniger Mad Men. Eine nachvollziehbare Erzählung aus dem Alltag, selbst für Nicht-Gamer.

Und Superhelden sind ja eigentlich auch das perfekte Thema für Videospiele – denn wer möchte nicht übernatürliche Kräfte besitzen und einen hautengen Anzug tragen (können)? Wobei man erwähnen muss, dass Superheldenspiele anders als die filmischen Pendants nie so richtig gut funktionierten, sie gerieten fast immer erbärmlich. Es fing an mit Superman für die Konsole Atari 2600, das war schon 1978 eintöniges Herumfliegen vor einer sinnlos wirkenden grauen Skyline. Superman 64 von 1999 für das Nintendo-64-System machte alles noch schlimmer: Der Held mit dem Cape musste ewig durch Ringe fliegen, die Grafik war eckig und flach, das Spiel spaßfrei. Catwoman (2004) begann mit der Tradition, dass Superhelden vor allem prügeln müssen (und war auch sonst kaum erträglich). Eigentlich sind nur die Batman-Arkham-Spiele gelungen – gute Schleichspiele, die genau das ins Zentrum stellen, was Batman auszeichnet: Eigentlich hat er gar keine echten Superkräfte.

Immerhin begeistert die Optik beim neuen Spider-Man: Das Spiel sieht hervorragend aus, die Filmsequenzen sind regelrecht cineastisch. Spider-Man schwingt sich durch die Straßenschluchten, vollführt Saltos, hockt auf Dachkanten, diese Fortbewegung funktioniert zum ersten Mal in einem Spiel ganz hervorragend. Dazu strahlt das Sonnenlicht durch die Stadt, dann wird es dunkel, die Lichter des Times Square schalten sich ein. Der Superheld fliegt mal hoch über den Dächern, mal knapp über den Straßen, das lässt sich steuern, wie man gerade will. Einmal ein Superheld sein! In diesen Momenten geht das, zumindest fühlt es sich danach an.