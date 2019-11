Wie, es geht jetzt einfach so los? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle, kurz nachdem ich Googles neuen Gamingdienst Stadia eingerichtet habe. Schließlich bin ich es gewohnt, Videospiele nie direkt spielen zu können. Früher musste ich erst zum nächsten Fachmarkt fahren und eine Pappschachtel mit CDs und DVDs kaufen. In den vergangenen Jahren schaute ich dank Download-Codes meinem PC dabei zu, wie er stundenlang Spieldateien herunterlud. Jetzt aber sitze ich in meinem Wohnzimmer und spiele Red Dead Redemption 2, das ich nur eine Minute vorher freigeschaltet habe. Und: Es funktioniert.

Bei Stadia kommen die Games nämlich aus der Cloud, sie liegen also auf einem Rechner des Unternehmens und sind mit einem Zugang überall verfügbar. Das hat den Vorteil, dass es weder Downloads noch Installationen gibt und die Spiele auf verschiedenen Endgeräten laufen: Gamerinnen und Gamer können ein grafikintensives Open-World-Abenteuer wie Red Dead Redemption 2 oder den Multiplayer-Shooter Destiny 2 im Browser oder auf dem Handy spielen.

Was nach Zukunft klingt, ist gar nicht mal so neu. Schon vor Jahren gab es Cloud-Gaming-Dienste wie OnLive oder nVidia Grid, die auf einem ähnlichen Prinzip basierten. Sony bietet mit PlayStation Now derzeit für einen monatlichen Betrag bereits mehrere Hunderte Games, zumeist ältere, per Stream an. Im Vergleich dazu will Google Stadia vor allem mit zwei Aspekten punkten: Für Stadia soll es auch aktuelle Top-Spiele geben. Und es soll auf möglichst vielen Geräten, darunter vor allem Smartphones, laufen.

ZEIT ONLINE konnte Stadia bereits einige Tage vor dem offiziellen Launch am 19. November testen. Der Dienst funktionierte meistens wie versprochen – manche Einschränkungen zum Release wirkten aber eher abschreckend.

Wer Stadia ausschöpfen will, muss Hardware kaufen

Stadia wird es in zwei Varianten geben, die jeweils an einen Google-Account geknüpft sind. Zum Start am Dienstag ist lediglich die Pro-Variante verfügbar, für 9,99 Euro im Monat. Darin enthalten sind einzelne Gratis-Spiele, Rabatte bei Spielekäufen und Streaming mit Surroundsound und bis zu 4K-Auflösung (für alle, die den entsprechenden Bildschirm haben). Im kommenden Jahr soll es dann auch Stadia Base geben. Das ist kostenlos, dafür sind die Streams auf Stereo-Sound und Full-HD-Auflösung beschränkt.



Dazu kommen noch die einmaligen Kosten für die Hardware, womit wir bei der ersten Einschränkung wären: Wer Stadia bloß im Browser spielen möchte, kann das nach der Anmeldung tun und einfach einen PS4- oder Xbox-Controller mit dem PC verbinden. So weit, so einfach. Wer allerdings Stadia-Games auch auf dem TV oder Smartphone spielen möchte, muss sich zunächst weitere Google-Produkte besorgen.

Für Stadia auf dem eigenen Fernseher ist dazu ein Chromecast Ultra (79 Euro) notwendig. Wer bereits einen besitzt, muss auf das Stadia-kompatible Update warten, das demnächst erscheinen soll. Dazu kommt noch der von Google entwickelte Stadia Controller (69 Euro), denn nur dieser funktioniert mit dem Chromecast. Als sogenannte Premiere Edition gibt es es den Chromecast Ultra und den Controller auch als Set für 130 Euro zu kaufen, inklusive drei Monaten Stadia Pro. Eine günstigere Alternative ist es, den Laptop oder PC direkt mit dem Fernseher zu verbinden.

Die Einrichtung des Chromecasts und des Controllers funktioniert über die Stadia-App auf dem Smartphone. Die gibt es derzeit für Android und iOS, allerdings mit einer zweiten wichtigen Einschränkung: Man kann zunächst nur auf aktuellen Pixel-Smartphones von Google spielen. Auf allen anderen Geräten ist es mit der App derzeit nur möglich, Games zu kaufen und den Account zu verwalten. Google will in Zukunft weitere Hersteller unterstützen – darunter auch iPhones.

Wer ein Pixel besitzt, kann dafür eine spezielle Halterung erwerben, mit der sich Handy und Controller zusammenstecken lassen. Das sieht witzig aus, wirklich mobil ist man dadurch aber nicht. Stadia funktioniert nämlich derzeit nur über WLAN und nicht über mobile Datenverbindungen. Das könnte sich womöglich mit 5G ändern.