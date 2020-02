Den Anfang machten gerade einmal 8.583 US-Dollar. So viel Geld sammelten zwei Spieleentwickler im Januar 2011 per Crowdfunding ein, um ein Point-und-Klick-Adventure zu produzieren, "über einen Highway in Kentucky und die Menschen, die ihn befahren". Kentucky Route Zero hieß das Spiel. Ursprünglich sollte es in fünf Episoden im Abstand von fünf Monaten erscheinen. Doch aus den angepeilten knapp zwei Jahren wurden letztlich sieben: Der erste Akt erschien 2013, der fünfte und finale Akt Ende Januar dieses Jahres.

Die Verzögerung hat Kentucky Route Zero nicht geschadet, im Gegenteil: Jetzt, wo die Erzählung abgeschlossen ist, zeigt sich die Größe dieses ungewöhnlichen Videospiels. Kentucky Route Zero ist nicht nur eines der wichtigsten Spiele des vergangenen Jahrzehnts, es ist auch eine Lehrstunde in Sachen slow gaming: Es ist ein Spiel, das sowohl mit seinen zwischenzeitlich drei Schöpfern als auch mit seinen Spielerinnen und Spielern gewachsen ist. Und es hat geschafft, so zeitlos wie aktuell zu bleiben.

Die Geschichte beginnt mit Conway, einem abgehalfterten Lieferwagenfahrer für Antiquitäten, der eine letzte Lieferung ins Hinterland von Kentucky bringen muss. Doch die Lieferadresse ist auf keiner Karte verzeichnet. Conways erster Halt bringt ihn an eine Tankstelle im Nirgendwo. Dort erfährt er, dass er die mysteriöse Route Zero nehmen muss, um ans Ziel zu kommen. Gemeinsam mit seinem strohhuttragenden Hund macht sich Conway auf die Suche.

Keine Puzzles, keine Cutscenes

Die Suche bildet das narrative Gerüst für die folgenden fünf Akte und etwa acht bis zehn Stunden Spielzeit, inklusive vier interaktiver Zwischensequenzen. Im Stil klassischer Adventures klicken sich die Spielenden von Szene zu Szene, auf Dinge und durch Dialoge. Puzzles gibt es in Kentucky Route Zero nicht, kein "kombiniere X mit Y", keine Minigames, keine Filmsequenzen. Hier sind es vor allem Gespräche, die Fragen aufwerfen und die jeder Spieler und jede Spielerin anders beantworten und interpretieren kann.



Schon dadurch unterscheidet sich Kentucky Route Zero von den meisten anderen Adventures. Ein Jahr bevor es erschien, kam mit The Walking Dead ein hochgelobtes Spiel heraus, das ebenfalls Story und Charakterentwicklung in den Vordergrund stellte: Dort hatte jede Entscheidung Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte. Die Spielenden entschieden buchstäblich über Leben und Tod und wurden darauf immer wieder hingewiesen (mit eingeblendeten Hinweisen wie "diese Person wird sich daran erinnern"). Bei Kentucky Route Zero ist das anders: Während die Spielerinnen und Spieler immer wieder Entscheidungen treffen können, die zu späteren Zeitpunkten aufgegriffen werden, in einem Akt sogar entscheiden, welchen Figuren sie folgen und welchen nicht, bleiben die Auswirkungen häufig unklar und für Interpretationen offen.

Das ist so gewollt, sagen die Entwickler im Interview mit der Gaming-Website Polygon: Die Spielenden sollen nämlich nicht strategisch auf ein gewünschtes Ziel hinarbeiten. In vielen Videospielen entsteht Immersion, indem sie das Gefühl erzeugen, dass die Spieler die Entscheidungshoheit über die Figuren haben und die Story nach ihren Vorlieben gestalten können. Kentucky Route Zero hingegen folgt in dieser Hinsicht eher dem klassischen Theater (dazu passt die Unterteilung in Akte und einzelnen Szenen, die jeweils in großen Lettern angekündigt werden): Die Figuren sind Schauspieler, deren Auftritt die Spielerinnen und Spieler zwar bis zu einem gewissen Grad steuern können, aber die dennoch einem vorgegebenen Drehbuch folgen. Ob Conway seinen Hund zu Beginn nun Blue, Homer oder gar nicht tauft, ändert nichts am Ausgang des Spiels. Und moralisch richtige oder falsche Entscheidungen gibt es demnach auch nicht.



Großes Theater

Kentucky Route Zero ist großes Theater, weil es mit vielen Konventionen des Genres bricht. Während zu Beginn des Spiels der alternde Conway im Mittelpunkt steht, kommen bald weiter Charaktere dazu: Die Elektrikerin Shannon, der von seinen Eltern verlassene Junge Ezra, dessen bester Freund ein riesiger Adler ist. Die Androidenmusiker Junebug und Johnny sowie den Fährkapitän Will, der Rubbellose mag und Orgel spielt.

Ihre Stimmen und Perspektiven überlagern sich, je weiter das Spiel voranschreitet (eine Sprachausgabe gibt es nicht, das Spiel besteht nahezu ausschließlich aus Text), Dialoge und innere Monologe wechseln sich ab, sodass die Spielerinnen und Spieler immer wieder von der Außen- in die Innenperspektive wechseln. Am finalen Akt nehmen sie schließlich nur noch aus der Perspektive einer schwarzen Katze teil, sind also lediglich Zuhörer. Dieser Wechsel vom Kleinen ins Große, von den Gedanken Conways über eine Gruppe Spielfiguren bis hin zur Außensicht auf eine ganze Community ist betörend.