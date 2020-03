Der Wald kann doch gar nicht so gefährlich sein, er sieht doch so heimelig aus, all diese bunten Farben und Pflanzen, ich springe jetzt einfach mal hier über diesen Baumstamm und… oh, schon wieder gestorben. Ja, so ist das in der Welt von Ori and the Will of the Wisps, dem neuen Jump-and-Run-Spiel (PC und Xbox One), das ebenso schön aussieht wie es tödlich ist für seinen Protagonisten.

Nach Ori and the Blind Forest aus dem Jahr 2015 übernehmen die Spielerinnen und Spieler zum zweiten Mal die Rolle von Ori, einem kleinen Waldgeist, der wie ein weißer, verzauberter Wüstenfuchs aussieht, große, fluffige Ohren inklusive. Die Geschichte beginnt kurz nach den Ereignissen des ersten Teils und führt Oris neue beste Freundin ein, die junge Eule Ku. Sie lernt irgendwann das Fliegen und hebt gemeinsam mit Ori ab, nur damit sie wenig später getrennt voneinander abstürzen – in einem Teil der Welt, in dem böse Mächte am Werk sind. Die Mission ist klar: Findet erst zusammen und befreit dann den Wald von seinen Dämonen.

Das ist leichter gesagt als getan. Denn für einen Geist, der schon einmal die Welt gerettet hat, ist Ori nämlich zu Beginn ziemlich schwach. Er kann zwar springen und Widersacher mit einer schnellen Attacke angreifen, aber um seine Ziele zu erreichen, muss er stärker werden und neue Fertigkeiten erlernen. Glücklicherweise gibt es in verwunschenen Wäldern neue Skills und Moves an gefühlt jeder dritten Ecke – und so dauert es nicht lange, bis Ori an senkrechten Wänden verharren kann, Doppelsprünge beherrscht und angriffslustige Käfer, Wespen und Sandwürmer mit mächtigen Schwüngen erledigt.

Zurücklaufen ist Pflicht

Überhaupt gibt es in Ori and the Will of the Wisps mehr zu kämpfen und insgesamt mehr zu tun als im Vorgänger. Das Upgrade-System wurde ebenso erweitert wie die Aufgaben, die Ori abseits der Hauptstory erledigen kann. Auf seinem Weg durch den Wald trifft er nämlich immer wieder Verbündete, die Dinge verloren haben oder benötigen. So sind die Spielenden dann auch die meisten Zeit damit beschäftigt, hin und her zu flitzen und, na klar, zu springen.

Bemerkenswert ist die Welt, die die Macher des Spiels für all das entworfen haben. Ori and the Will of the Wisps bedient sich erneut des sogenannten Metroidvania-Designs: Anders als bei traditionellen 2-D-Plattformern wie Super Mario, wo es meist nur in eine Richtung geht und die Welt in einzelne Level eingeteilt ist, geht es bei dieser Art von Game weniger zielgerichtet zu. Die Spielenden können die Welt von Anfang an in verschiedene Richtungen erkunden: Sie können sich nach links bewegen, nach rechts, nach oben und unten. Manche Wege sind allerdings zunächst versperrt, nicht mit Sprüngen erreichbar oder können erst betreten werden, wenn Ori die entsprechenden Fertigkeiten gelernt oder Objekte gefunden hat. Backtracking, also zu bereits erkundeten Gebieten zurücklaufen, ist nicht nur erwünscht, sondern auch notwendig.

Glücklicherweise wird das auch beim wiederholten Male nicht langweilig, was sowohl dem großartigen Leveldesign als auch der Detailtiefe zu verdanken ist. Die Hintergründe sind nicht nur Zeichnungen, sie bewegen sich, sodass trotz des 2-D-Designs ein Gefühl von räumlicher Tiefe entsteht. Blätter wehen im Wind, Licht bahnt sich seinen Weg durch das Unterholz und jeder neue Abschnitt der Spielwelt enthält neue Gefahren und Mechanismen. Bald muss Ori nicht mehr nur über Klippen springen, sondern sich an Haken über Dornen hangeln, die Projektile seiner Gegner nutzen, um Felsvorsprünge zu erreichen oder seine Umwelt so manipulieren, dass Wasser in bestimmte Richtungen fließt oder Zahnräder ineinandergreifen.

Fordernde Action, bewegende Story

All das ist, wie gesagt, nicht immer leicht. Ori and the Will of the Wisps kann stellenweise durchaus fordernd sein, und dutzende Tode in bestimmten Passagen kommen vor. Frustrierend ist das selten, denn Ori hat praktisch unendlich viele Leben (es ist von Vorteil, ein Geist zu sein) und die automatischen Speicherpunkte sind so zahlreich gesetzt, dass man fast immer sofort den nächsten Versuch wagen kann. Auch die Kämpfe im Spiel sind zwar anspruchsvoll, aber nie unfair. Erst recht dann nicht, wenn man erst einmal durchschaut hat, wie die unterschiedlichen Gegner angreifen und wie man sie am besten kontert.

Inmitten der Action aber hat das Spiel aber auch eine andere, sanftmütige Seite, die sich in der Story und den wunderbaren Zwischensequenzen widerspiegelt. Nicht nur könnten alle Figuren auch problemlos einem Disneytrickfilm entsprungen sein. Auch die Geschichte einer Gruppe unterschiedlicher Geschöpfe, die sich zusammenfinden, um die Welt zu retten, ist ein typisches Hollywoodmotiv. Und doch trotz so mancher Klischees kann man als Spielende gar nicht anders, als ein seufzendes "Awww" auszustoßen, wenn Ori seine Eulenfreundin Ku dann schließlich doch findet oder sich die katzenartigen Moki brav dafür bedanken, dass Ori das Wasser in ihrem Fluss gesäubert hat.

Vor allem bietet Ori and the Will of the Wisps etwas, das wir in diesen schwierigen Zeiten gut gebrauchen können: Zerstreuung, Unterhaltung und – zumindest für den Moment, in dem man das Gamepad in der Hand hält – die totale Kontrolle über die Situation.