An einem provinziellen Gymnasium machen der Aktionismus der neuen Direktorin und die Lehrer mit ihren unterschiedlichen professionellen Deformationen einander das Leben schwer. Davon erzählt die Webserie Kollegium – Klassenkampf im Lehrerzimmer, die seit 27. Januar auf 3min.de läuft. Die zwölf Folgen dauern zwischen fünf und zehn Minuten, immer mittwochs und freitags geht eine neue online.

Zu sehen sind bekannte Gesichter: Lehrer Kühnel spielt Hansi Kraus, der in den sechziger und siebziger Jahren die Hauptrollen in den "Lausbuben"-Filmen nach Ludwig Thoma und den "Lümmel"-Filmen neben Uschi Glas und Theo Lingen spielte. Und als Gast tritt in Folge acht "Frauenarzt" auf. Der wird gern als "Pornorapper" kritisiert, feiert mit seinem äußerst schlichten Partysong Das geht ab jedoch bei YouTube Erfolge. Elf Millionen Abrufe sind für Deutschsprachiges eine sensationelle Marke. Den Videoclip dazu hat Regisseur und Autor Daniel Hyan inszeniert, von dem auch Kollegium stammt, seine bereits dritte Webserie.

Auf dem Sektor der direkt fürs Internet produzierten fiktionalen Serien ist gerade einiges los. Wenn bei 3min.de im Februar mit Dr. Love die "erste schwule Webserie Deutschlands" startet, sei das ungefähr die zwanzigste professionell produzierte Webserie in Deutschland, heißt es bei dem Portal, das von der Deutschen Telekom betrieben wird.

Bei bild.de laufen derweil die letzten Folgen der 25-teiligen Comedy Rauf und runter. Im Fahrstuhl eines Bürogebäudes, in dem alle der kurzen Episoden spielen, wird getanzt, gefurzt oder der Fahrstuhlstar gesucht. Produzent ist die vor allem für teure Fernseh-Zweiteiler bekannte Bertelsmann-Firma Teamworx.

Nach Angabe der Produzenten brachte es die Pietshow auf mehr als drei Millionen Videoabrufe und damit zu Deutschlands "bislang erfolgreichster Webserie". Die zweite Staffel ist gerade ausgelaufen. Hergestellt wurde sie von der Bertelsmann-Firma Grundy Ufa und lief auf den Portalen von StudiVZ und MeinVZ (die wie ZEIT ONLINE zur Verlagsgruppe Holtzbrinck gehören).

Trotz dieser Zahlen, viel zu verdienen ist mit dem Format wohl noch nicht. Drei Millionen Abrufe für fünfzehn Folgen sind nicht gerade viel, bedenkt man, dass im Fernsehen beinahe jede Folge von Gute Zeiten Schlechte Zeiten über zwei Millionen Zuschauer anzieht. Und das, obwohl sich Webserien online ohne Werbeunterbrechung und zeitsouverän binnen weniger Minuten ansehen lassen.